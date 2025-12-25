Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je 1. Sviatok vianočný
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

25. decembra 2025

Nemecký futbalista Sebastian Hertner zomrel pri nehode na sedačkovej lanovke v Čiernej Hore


Tagy: Úmrtie

Nemecký futbalista Sebastian Hertner tragicky zahynul pri nehode na sedačkovej lanovke v lyžiarskom stredisku Savin Kuk v Čiernej Hore. Ako referuje web givemesport.com, k nehode došlo minulú sobotu, keď sa sedačková ...



Zdieľať
gettyimages 975290482 676x451 25.12.2025 (SITA.sk) - Nemecký futbalista Sebastian Hertner tragicky zahynul pri nehode na sedačkovej lanovke v lyžiarskom stredisku Savin Kuk v Čiernej Hore. Ako referuje web givemesport.com, k nehode došlo minulú sobotu, keď sa sedačková lanovka, na ktorej sedel spolu so svojou manželkou, odpojila od kábla a narazila do sedadla za nimi. Tridsaťštyriročný Hertner vypadol z lanovky a zomrel na mieste.


Jeho 30-ročná manželka utrpela zlomeninu nohy a museli ju zachrániť z lanovky a previezť na lekárske ošetrenie. Ďalší traja turisti zostali niekoľko hodín uviaznutí na lanovke, kým ich záchranné tímy nedostali do bezpečia.

ETSV Hamburg a VfB Stuttgart vyjadrili hlbokú sústrasť po tragickej smrti svojho bývalého hráča. Sebastian Hertner bol bývalý obranca, ktorý pôsobil v Nemecku v rôznych kluboch vrátane VfB Stuttgart, 1860 Mníchov, Erzgebirge Aue a Darmstadt. Za nemecké mládežnícke reprezentácie do 18 a 19 rokov odohral 19 zápasov. V roku 2024 sa stal kapitánom klubu ETSV Hamburg v Oberlige.

Po nehode čiernohorské úrady okamžite uzavreli lanovku a začali vyšetrovanie. Technická kontrola lanovky ešte nebola ukončená a príčina nehody zatiaľ nie je potvrdená.

Starosta mesta Zabljak zdôraznil, že incident riešia s maximálnou vážnosťou a bezpečnosť návštevníkov je prioritou v regióne závislom od turizmu. „Trváme na komplexnom a transparentnom vyšetrovaní, aby sa určili vinníci,“ povedal Radoš Žugič. Napriek tomu podľa správy srbského portálu Blic prevádzku lanovky obnovili už nasledujúci deň.


Zdroj: SITA.sk - Nemecký futbalista Sebastian Hertner zomrel pri nehode na sedačkovej lanovke v Čiernej Hore © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slabé štandardky ničia nádeje Liverpoolu na prvú štvorku Premier League, myslí si kouč Arne Slot

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 