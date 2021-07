Vica Kerekes hľadá toho pravého vo filme Snúbenec alebo milenec?

Do kín mieri maďarská romantická komédia Snúbenec alebo milenec?, v ktorej si hlavnú úlohu zahrala slovensko-maďarská herečka Vica Kerekes. Film režisérky Nóry Lakos, ktorý mal u našich južných susedov premiéru minulý rok na jeseň, predstavili tvorcovia a herci v utorok v Bratislave. Snímka vstupuje do kinodistribúcie 29. júla so slovensko-českým dabingom.



"Ide o stretnutie gastronómie a lásky, napriek tomu, že nie ja som priniesla originálny príbeh, cítila som, že realizácia tohto filmu je aj pre mňa určitou terapiou, lebo hovorí o tom, ako sa dá na dlhú dobu riešiť jeden vzťah, opustiť strach a nájsť samého seba a vlastné chyby," uviedla na tlačovej konferencii Lakos.



Prináša príbeh tridsiatničky Dory, ktorá nemá šťastie v láske ani v podnikaní. Najskôr ju náhle opustí muž jej života a ako keby to nestačilo, zasnúbi sa s inou. Dora sa však riadi heslom, že aj nenaplnená láska môže byť sladká a po rozpade vzťahu si otvorí cukráreň, v ktorej ponúka koláčiky pomenované po nešťastných ľúbostných pároch z filmovej histórie. Zdá sa, že ani úspech v biznise nie je hlavnej hrdinke súdený a cukrárni čoskoro hrozí krach. Cukrárka sa však odmieta vzdať a vymyslí plán, ako získať späť svoju lásku a zároveň zachrániť podnikanie. Zoženie si falošného manžela, z prostorekého malého suseda urobí svojho adoptívneho syna a prihlási sa do súťaže o finančnú podporu pre rodinné firmy.

Na snímke sprava režisérka Nóra Lakos, herci Vica Kerekes, László Mátray a kameraman Dániel Bálint. FOTO

Foto: TASR - Pavel Neubauer

"Vicu som mala v hlave od začiatku, ale bolo veľmi ťažké nájsť jej partnera, keďže je veľmi pekná, nájsť takého muža, ktorý je naraz elegantný, hravý a mužský, dlho sme hľadali toho pravého," komentovala režisérka obsadenie filmu. Pre TASR potvrdila, že Kerekes za účinkovanie v snímke získala cenu pre najlepšiu komediálnu herečku na GELOS Comedy Film Festivale v Moskve. "Viem, aká je láska úzko spojená s gastronómiou, aj naša hlavná predstaviteľka Dora zažila peklo so snúbencom, začala piecť cukrovinky, dáva im mená postáv z filmového sveta, ktoré reprezentujú nenaplnenú lásku, svoje nešťastie premieta do zákuskov," povedala pre TASR Kerekes.V snímke ďalej účinkuje maďarský herec rumunského pôvodu László Mátray, ktorý býva označovaný ako maďarský Ryan Gosling. Ľúbostný trojuholník uzatvára Miklós Bányai v úlohe Dorinho expriateľa. Romantický príbeh dopĺňa vtipnými hláškami Dorin fiktívny syn, malý herecký talent Erik Gyarmati.