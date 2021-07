Rapoš: Elegantné herectvo Milana Lasicu sa nedá naučiť

Utekajme, už ide! je názov filmovej komédie, ktorú v roku 1986 nakrútil režisér Dušan Rapoš. Digitálne reštaurovaný film má vo štvrtok 29. júla v kinách obnovenú premiéru. Diváci si môžu vďaka nemu na veľkom filmovom plátne pripomenúť aj herecké majstrovstvo zosnulého Milana Lasicu.





„Bol mužom mnohých profesií a talentov. Hoci neštudoval herectvo, bol výborným divadelným, televíznym i filmovým hercom. Škoda, že pre zákaz spolu s Júliusom Satinským nedostali veľa možností objaviť sa na filmovom plátne," hovorí Miro Ulman zo Slovenského filmového ústavu a ďalej hodnotí postavenie Lasicu v kinematografii s tým, že komická dvojica, ktorú tvoril zo Satinským, dokonca v čase zákazu nemala možnosť ani písať pre film.„Takým prípadom bol Pacho, hybský zbojník režiséra Martina Ťapáka z roku 1975, kde boli autormi dialógov a dozvedeli sme sa to až po mnohých desaťročiach z bonusov na DVD nosiči."Aj v Utekajme, už ide! si popri Lasicovi, ktorý v komédii stvárnil záhadného suseda, mága doktora Mahma, zahral menšiu úlohu vyšetrovateľa Satinský.„Bolo pre mňa cťou a potešením, že sa mi do jednej z hlavných postáv podarilo získať práve Milana Lasicu – nezameniteľného, charizmatického pána herca a tiež hlboko ľudského človeka, ktorý film výrazne obohatil svojím neopakovateľne elegantným herectvom, aké sa nedá naučiť, s akým sa musíte už narodiť," vyjadril sa po správe o úmrtí Lasicu Rapoš.Jeho komédia rozpráva o ľudskom šťastí, indickej mágii a manželskej nevere. Je to príbeh o bytových problémoch manželov Syslovcov, ktorí jedného dňa vyriešia svoju situáciu prebúraním sa do susedovho komfortného bytu. Z neho si požičiavajú nielen štvorcové metre, ale aj osobné veci jeho majiteľa.„Mám radosť, že majster Lasica sa vracia do kín v komédii Utekajme, už ide!, lebo práve na veľkom plátne si budú môcť diváci pripomenúť nuansy jeho brilantného herectva. Je to česť nielen pre mňa ako režiséra, ale tiež pre autorov scenára Jozefa Slováka a Jozefa Heribana a celý tvorivo-realizačný štáb," dodal Rapoš k obnovenej premiére filmu, ktorý vlani zreštauroval a zdigitalizoval SFÚ, do kín ho v tejto podobe premiérovo uvádza Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).