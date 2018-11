Vicemajster sveta Ľubomír Sekeráš oslávi 50. narodeniny

V piatok 10. januára 2014 sa odohral v Bratislave súboj legiend medzi výbermi Česka a Slovenska proti Rusku. Na snímke zľava Igor Liba, Leo Gudas a Ľubomír Sekeráš z tímu Old Boys Československa. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Trenčín 18. novembra (TASR) - Bývalý československý a dlhoročný slovenský hokejový reprezentant, vicemajster sveta z Petrohradu 2000 Ľubomír Sekeráš bude mať v nedeľu 18. novembra 50 rokov.Ofenzívny obranca počas svojej viac ako 20-ročnej aktívnej kariéry okúsil ľadové plochy nielen na Slovensku či v Česku, ale zahral si aj najvyššiu ligovú súťaž vo Švédsku a má za sebou aj niekoľkoročné účinkovanie v zámorskej NHL s bilanciou 213 zápasov a 18 gólov.Za Česko-Slovensko odohral 15 zápasov a strelil v nich jeden gól. Na svojom konte má až 152 duelov v slovenskom reprezentačnom drese, v ktorom ako obranca strelil 29 gólov. Výraznou mierou prispel k prvému veľkému úspechu slovenského hokeja, na MS 2000 v Petrohrade patril k lídrom reprezentačného výberu, ktorý získal strieborné medaily.Najväčšie ligové úspechy dosiahol Sekeráš v drese Dukly Trenčín, s ktorou v sezóne 1991/1992 vybojoval majstrovský titul vo federálnej súťaži. Farby trenčianskeho klubu hájil aj po rozpade Česko-Slovenska a s Duklou oslávil v ročníku 1993/1994 aj zisk titulu v najvyššej slovenskej lige.Ľubomír Sekeráš na narodil 18. novembra 1968 v Trenčíne. S hokejom začínal ako sedemročný a patril k mnohým úspešným odchovancom trenčianskej školy. S Duklou spojil kus svojej úspešnej kariéry. Na pozícii obrancu hrával od svojich žiackych rokov. Postupoval bez výrazných skokov, z kategórie do kategórie. Keďže v tej dobe, kedy Sekeráš hokejovo dospieval, bolo z Trenčínaďaleko do mládežníckeho československého reprezentačného výberu, tak svoj talent prezentoval v slovenských mládežníckych tímoch.Do hokejového sveta dospelých vstúpil v 18 rokoch. V sezóne 1986/1987 si však neobliekal dres Dukly, ale seniorský ľad okúsil vo farbách Spartaka ZŤS Dubnica nad Váhom, ktorý v tom čase hrával Slovenskú národnú hokejovú ligu. V nasledujúcom ročníku 1987/1988 už hral za Duklu, ktorú v tom čase trénoval legendárny Jaroslav Walter. Ten dal mladíkovi prvú veľkú šancu 30. marca 1988, keď ho poslal na ľad proti neskoršiemu víťazovi federálnej ligy VSŽ Košice. Dukla síce prehrala 2:5, ale Sekeráš Waltera presvedčil a ten mu dal príležitosť aj v nasledujúcich zápasoch. Na prvý gól v trenčianskom drese musel čakať takmer rok. Podarilo sa mu to v decembri 1988 proti Gottwaldovu.V Dukle strávil nasledujúcich sedem sezón. V čase pôsobenia Trenčína v najvyššej federálnej lige získal dve striebra v ročníkoch 1988/1989 a 1989/1990. Tretie miesto obsadila Dukla v sezóne 1990/1991. Najväčší federálny úspech dosiahol v drese "vojakov" v ročníku 1991/1992, keď sa Trenčania tešili z prvenstva v najvyššej československej súťaži. V poslednom federálnom ročníku 1992/1993 obsadila Dukla so Sekerášom bronzovú priečku.Po rozdelení Česko-Slovenska hrával v Dukle do roku 1995 a v najvyššej slovenskej hokejovej lige získal zlato v hneď v úvodnom ročníku 1993/1994 a striebro v nasledujúcej sezóne 1994/1995.Prvý zahraničný angažmán absolvoval Sekeráš v tíme HC Oceláři Třinec, s ktorým získal v najvyššej českej lige striebro v sezóne 1997/1998 a bronz v ročníku 1998/1999.Popri úspechoch na ligových klziskách sa rozvíjala aj Sekerášova reprezentačná kariéra. Najprv v československom drese, v ktorom odohral 15 zápasov a strelil jeden gól.Slovenský reprezentačný dres si obliekol hneď v prvom oficiálnom zápase 12. februára 1993. Prvý gól v národnom drese strelil proti Taliansku 14. apríla 1993. Za Slovensko odohral celkovo 152 duelov a strelil 29 gólov. Výraznou mierou prispel nielen k postupu Slovenska z C-kategórie (1. miesto v roku 1994) a B-kategórie (1. miesto, 1995) MS do A-kategórie, ale patril aj k oporám národného výberu v roku 2000 na MS v Petrohrade, kde Slovensko dosiahlo prvý veľký úspech, keď vybojovalo striebro. SR reprezentoval aj na dvoch ZOH, v roku 1994 Lillehammeri a v roku 1998 na predolympijskom turnaji v Nagane. Reprezentačnú kariéru ukončil v roku 2003.Po striebornom šampionáte draftoval Sekeráša ako 32-ročného z 232. miesta klub NHL Minnesota Wild. Stal sa najstarším európskym hokejistom - debutantom v NHL. V Minnesote strávil tri sezóny (2000/2001, 2001/2002, 2002/2003) a v poslednej sa s klubom prebojoval až do semifinále play off. Niekoľko zápasov odohral v ročníku 2003/2004 aj za tím Dallas Stars.Hokejový svetobežník, prezývaný, si zahral aj KHL v drese Lokomotivu Jaroslavľ (2003/2004), nemeckú najvyššiu ligu okúsil v rovnakej sezóne v tíme Norimberg Ice Tigers a švédsku Elitserien vo farbách Malmö Redhawks (2005/2006, 2006/2007). Zo Švédska sa vrátil do českého HC Oceláři Třinec (2007/2008, 2008/2009).Ročníky 2009/2010 a 2010/2011 odohral za materský klub Duklu Trenčín a úspešnú kariéru po dvojročnej prestávke ukončil v sezóne 2013/2014 v tíme MHK Dubnica nad Váhom v druhej najvyššej slovenskej lige.