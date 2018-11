Portugalsko remízovalo, no postúpilo na finálový turnaj Ligy národov

Na snímke vpravo Talian Lorenzo Insigne a portugalský hráč Jose Fonte počas zápasu UEFA na štadióne San Siro v Miláne, 17. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liga národov - sobota



A-divízia:



3. skupina:



Miláno



Taliansko - Portugalsko 0:0







tabuľka:



1. Portugalsko 3 2 1 0 4:2 7 - istý postup



2. Taliansko 4 1 2 1 2:2 5



3. Poľsko 3 0 1 2 3:5 1 - istý zostup







B-divízia:



2. skupina:



Konya



Turecko - Švédsko 0:1 (0:0)



Gól: 71. Granqvist (z 11 m)







tabuľka:



1. Rusko 3 2 1 0 4:1 7



2. Švédsko 3 1 1 1 3:3 4



3. Turecko 4 1 0 3 4:7 3 - istý zostup







C-divízia:



1. skupina:



Škodra



Albánsko - Škótsko 0:4 (0:2)



Góly: 55. a 67. Forrest, 14. Fraser, 45.+2 Fletcher (z 11 m). ČK: 22. Mavraj (Albánsko)







tabuľka:



1. Izrael 3 2 0 1 4:2 6



2. Škótsko 3 2 0 1 7:2 6



3. Albánsko 4 1 0 3 1:8 3







4. skupina:



Belehrad



Srbsko - Čierna Hora 2:1 (2:0)



Góly: 30. Ljajič, 32. Mitrovič - 70. Mugoša







Ploesti



Rumunsko - Litva 3:0 (1:0)



Góly: 7. Puscas, 47. Keseru, 65. Stanciu. ČK: 87. Novikovas (Litva) po 2. ŽK







tabuľka:



1. Srbsko 5 3 2 0 7:3 11



2. Rumunsko 5 2 3 0 7:3 9



3. Čierna Hora 5 2 1 2 7:5 7



4. Litva 5 0 0 5 2:12 0 - istý zostup







D-skupina:



3. skupina:



Ta'Qali



Malta - Kosovo 0:5 (0:1)



Góly: 78. a 80. Avdjaj, 15. Muriqi, 70. Kololli, 86. Rashica







Baku



Azerbajdžan - Faerské ostrovy 2:0 (2:0)



Góly: 18. Nazarov, 28. Madatov







tabuľka:



1. Kosovo 5 3 2 0 11:2 11



2. Azerbajdžan 5 2 3 0 7:2 9



3. Faerské ostrovy 5 1 1 3 4:9 4



4. Malta 5 0 2 3 4:13 2

Bratislava 18. novembra (TASR) - Futbalisti Portugalska sa stali prvými istými účastníkmi finálového turnaja Ligy národov UEFA 2018/2019. Prvenstvo v 3. skupine A-divízie si zabezpečili sobotnou remízou 0:0 na pôde Talianska, po ktorej majú na konte sedem bodov a ich súper päť bez možnosti získať ďalšie. Poľsko s jediným bodom je zostupujúce mužstvo.Taliansky kapitán Giorgio Chiellini nastúpil na jubilejné sté stretnutie v najcennejšom drese. V úvode mali gólové šance jeho spoluhráči Lorenzo Insigne aj Ciro Immobile, ale so strelou prvého menovaného z diaľky si poradil portugalský brankár Rui Patrico a Immobile poslal dorážku vysoko nad. Vzápätí preletel krížny pokus Alessandra Florenziho spoza šestnástky tesne vedľa žrde. Ďalšiu príležitosť domácich mal Leonardo Bonucci, no po priamom kope hlavičkoval mimo. Spomedzi hostí sa nádejnou strelou prezentoval Joao Mario. Ani on neotvoril skóre, úradujúcim majstrom Európy však na definitívu stačil aj bezgólový výsledok. V poslednom zápase skupiny sa Portugalsko v utorok stretne s Poľskom.Turci prehrali v súboji 2. skupiny B-divízie na vlastnej pôde so Švédskom 0:1 a zostúpili do "céčka". Hostia si víťazstvom, o ktorom rozhodla jedenástka Andreasa Granqvista v 71. minúte, udržali šancu na prvenstvo v tabuľke. Za vedúcim Ruskom zaostávajú pred záverečným vzájomným duelom o tri body.Srbi zvíťazili v domácom stretnutí 4. skupiny C-divízie nad Čiernou Horou 2:1. Rumunsko zdolalo doma Litvu 3:0, za Srbskom zaostáva o dva body a má šancu na prvé miesto. Litva zostúpila do najnižšej divízie. Škótsko triumfovalo v 1. skupine v Albánsku 4:0 a nazbieralo šesť bodov rovnako ako líder Izrael. Albánsko bude čakať v tabuľke tretích tímov.Kosovo triumfovalo 3. skupine "déčka" na Malte 5:0 a naďalej má na čele dvojbodový náskok pred Azerbajdžanom, ktorý zdolal doma Faerské ostrovy 2:0.