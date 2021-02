Vicepremiérka Remišová žiada od europoslankyne SaS ospravedlnenie. Európska komisia potvrdila, že Slovensku minulý rok neprepadli žiadne peniaze

Vicepremiérka Remišová tvrdí, že ostatné ministerstvá odmietli presunúť viac peňazí na okamžitú pomoc v covide. Reaguje tak na tvrdenie, že ona mala zabezpečiť presun peňazí z regionálneho eurofondového programu.

Vicepremiérka Remišová (Za ľudí) žiada od europoslankyne SaS ospravedlnenie. Reagovala na tlačovku Ďuriš Nicholsonovej, kde tvrdila, že Slovensku prepadla miliarda eur. Vicepremiérka to označila za zákerné klamstvo a povedala, že ak by to bola pravda, „musela by celá vláda podať demisiu“.

Európska komisia vyhlásila, že Slovensku minulý rok neprepadli žiadne peniaze v európskom fonde regionálneho rozvoja alebo v kohéznom fonde. „Na Slovensku sa v roku 2020 žiadne dekomitmenty (rušenie viazanosti) v ERDF a kohéznom fonde neuskutočnili,“ oznámilo oficiálne zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Komisia tak potvrdila pravdivosť tvrdení vicepremiérky Veroniky Remišovej