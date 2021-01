Video: A. Bučko a D. Kavaschová predstavujú klip k piesni Cúvam vpred

Andrea Bučko a Dominika Kavaschová predstavujú klip k piesni Cúvam vpred, ktorá vznikla v spolupráci s Martinom Valihorom. Skladbu si poslucháči nájdu na novom albume Morena. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.





Lockdown akoby bol pre dievčatá výzvou vytvoriť niečo nové. Napokon, veď práve vďaka spomalenému pracovnému režimu oboch mohol vzniknúť ich spoločný album Morena, ktorý vydali v distribúcii Ruka Hore. Po úspechu ich hitu Neviditeľná žena či Diva sa pustili opäť do ďalšieho natáčania v štýle, ktorý je ich fanúšikom blízky už od začiatku, teda kamera na jeden záber a k tomu téma vzťahov, prirodzené prostredie a radosť z hudby. Videoklip k piesni Cúvam vpred nakrútili v Dominikinom Peugeote 208 na parkovisku SND.„Väčšinu piesní na albume nahrala skvelá bubeníčka Ema Kakarová, s ktorou aj koncertujeme a plánujeme koncertovať. No ešte pred tým, než sme sa s ňou dali dokopy, mali sme s Martinom dávnu kamarátsku dohodu, že raz spolu niečo nahráme. Keď sme dorobili základ piesne Cúvam vpred, uvedomili sme si, že to je presne tá pieseň, v ktorej by bolo krásne zachytiť hudobný dialóg s mužskou protipólnou energiou. Vnímali sme ju ako taký rýchly rútiaci sa vlak plný emócií zo vzťahu, z ktorého sa nedá vystúpiť, aj keď už človek cíti, že by už možno mal. Martinove bicie atmosféru úplne presne podporili,“ hovorí Andrea Bučko.„Keď si dve kamarátky prejdú podobnou životnou skúsenosťou a jedna sa druhej zdôveruje, tá druhá to hneď pochopí a dokáže dať oporu, lebo však to dôverne pozná. A keď už má jedna nadhľad, spoločne sa vedia popri tom všetkom, čo ich trápi, zasmiať na vlastnom konaní. Navzájom sa utešia a napokon opäť nájdu silu žiť naplno, tvorivo, radostne. Presne také situácie vznikajú bežne aj v takom aute,“ doplnila Dominika.