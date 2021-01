Naučte sa vloggovať s Huawei Mate 40 Pro

Najnovšie prináša inovácie aj do natáčania videí smartfónom. Aktuálny top model Mate 40 Pro sa môže pochváliť množstvom funkcií, ktoré spravia pokročilého tvorcu videí aj z úplného začiatočníka.

Selfie kamera ako stvorená pre videá

Vlogeri na smartfónoch zvyknú často natáčať pomocou predného fotoaparátu alebo tzv. selfie kamery. Základom je teda smartfón s výbornou fototechnikou na prednej strane. Huawei Mate 40 Pro ponúka selfie fotoaparát Ultra Vision Selfie Camera s prvotriednymi parametrami nielen pri fotení, ale aj natáčaní videa.

Môže sa pochváliť rozlíšením 13 megapixelov, pričom jednotlivé pixely sú mimoriadne veľké - až 1,22 μm. Vďaka tomu sú zábery porovnateľné s tým, čo iné smartfóny dokážu nasnímať hlavným fotoaparátom na zadnej strane. Znamená to, že s aj pomocou selfie fotoaparátu môžete produkovať kvalitné a profesionálne vyzerajúce videá.

Všestranný výkon

Huawei Mate 40 Pro je skvelou voľbou najmä pre začiatočníkov v natáčaní videí. Môže za to jeho všestrannosť - kombinuje funkčnosť niekoľkých častí kamerového vybavenia s intuitívnym používaním.

Vďaka širokouhlému objektívu máte viac možností, ako kompozične kreovať záber - nemusíte si kupovať selfie tyč, aby ste získali dostatočne širokú perspektívu. Mate 40 Pro tiež ponúka stabilizáciu obrazu pomocou umelej inteligencie, ktorá vám umožní získať stabilné zábery aj bez pomoci stabilizátora či stojanu. Pokiaľ ide o osvetlenie, funkcie ako XD Fusion HDR Video umožňujú bez námahy vytvárať videá s vysokým dynamickým rozsahom. Ani videá s kontrastnými svetelnými prechodmi medzi svetlom a tieňmi tak nebudú robiť problém.

Zaostrite na zvuk

Vizuálny obsah videa je prvoradý, no netreba zabúdať ani na zvuk. Pri tvorbe vlogu budete zrejme veľa rozprávať, dôležitý je preto kvalitný audio záznam. Teda taký, ktorý nenechá váš hlas “utopený” v zhluku okolitých ruchov.

Top smartfón aktuálnej ponuky Huawei prináša dve užitočné funkcie, ktoré zabezpečia kvalitné zachytenie zvuku za každých okolností. Kamera Ultra Vision Cine automaticky zvýrazní zvuk pri približovaní na snímaný obraz. Predný fotoaparát Ultra Vision Selfie podporuje funkciu Audio Focus. Ide o inteligentné riešenie snímania zvuku, ktoré vám umožní zosilniť váš hlas a zároveň zvýšiť jeho jasnosť a čistotu, pričom minimalizuje šum z okolia. V každom prípade budete na videách nielen dobre vyzerať, ale aj dobre znieť.

Rozmanitosť záberov

Vo vlogoch ste stredobodom pozornosti vy, ale to neznamená, že video nemôže zahŕňať aj množstvo iných záberov. V prípade Huawei Mate 40 Pro si nemusíte vyberať medzi detailným záberom a širšou perspektívou, kde je vidieť aj okolité prostredie. Funkcia Dual-View Video vám umožní vytvoriť video zobrazujúce obe perspektívy súčasne, keďže využíva snímanie prednou aj zadnou kamerou naraz. Klepnite na možnosť „Viac“ v aplikácii fotoaparátu, nahrávanie sa spustí jedným klikom a o zvyšok sa postará telefón.

Oba fotoaparáty - predný aj zadný - tiež podporujú snímanie spomalených záberov. S fotoaparátom Ultra Vision Selfie Camera si môžete svoje vlogy okoreniť záznamom Full HD Ultra Slow Motion, zachyteným rýchlosťou 240 snímok za sekundu.

K dispozícii je tiež skvelá funkcia Story Creator, ktorá ponúka širokú škálu šablón, pre vytváranie videí pomocou inteligentných algoritmov. Používanie vyžaduje minimálne úsilie - stačí namieriť, spustiť nahrávanie a udržiavať stabilitu. V závislosti od šablóny zariadenie robí nakláňanie či panoramatické efekty samo, pomocou umelej inteligencie a rôznych šošoviek na zadnej strane fotoaparátu napodobňuje rôzne pohyby zariadenia. Mate 40 Pro ponúkne v základe päť šablón, no k dispozícii je aj viacero iných, ktoré nájdete v aplikácii Huawei Themes.

Výhody Huawei ekosystému

Ako každé zariadenie Huawei, aj vlajkový mode prepojíte bez problémov s ostatnými produktmi od tejto značky. Pomocou Huawei Share ľahko prenesiete videá do svojho MateBooku na dodatočné editovanie. Ak by ste chceli vidieť, ako váš vlog vyzerá na väčšej obrazovke, môžete prehrať videoklip na notebooku aj bez toho, aby ste museli najskôr prenášať súbor, a to pomocou funkcie Multi-screen collaboration.