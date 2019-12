Video a foto: Prokurátor ani obvinení z vraždy Kuciaka nechcú dohodu o vine a treste

Súd nateraz vylúčil z pojednávania v kauze vraždy Kuciaka prepisy Threemy

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Juraj Novocký ani obvinení Marian K., Alena Zs., Miroslav M. a Tomáš Sz. nemajú záujem uzavrieť dohodu o vine a treste. Povedali to pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku na predbežnom prejednaní obžaloby vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Pezinok 19. decembra (TASR) – Senát Špecializovaného trestného súdu vylúčil vykonanie niektorých digitálnych stôp z vyšetrovanie na hlavnom pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Týka sa to aj úradného záznamu komunikácie cez aplikáciu Threema. Prokurátora ani právneho zástupcu rodiny Kuciakovcov Daniela Lipšica to neznepokojuje, očakávajú len odlišný procesný postup.„Skôr si myslím, že procesný postup bude musieť byť vo vzťahu k vykonávaniu komunikácie obvinených iný. Nebude možné prečítať túto komunikáciu prečítaním úradných záznamov,“ myslí si Lipšic. Očakáva, že súd vo veci Threemy zvolí podobný postup ako senát, ktorý rozhoduje o falšovaní televíznych zmeniek. Tam sa taktiež nečítal úradný záznam, ktorý vyhotovil vyšetrovateľ, ale prokurátorovi, právnym zástupcom aj obhajobe bolo umožnené čítať ľubovoľné pasáže z komunikácie Mariana K.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa neobáva, že by tieto stopy neboli pripustené vôbec. Očakáva len, že sa zvolí iný procesný postup.Rozhodnutie senátu sudkyne Ruženy Sabovej rešpektuje aj obhajca obžalovaného Mariana K., aj keď navrhoval obžalobu vrátiť späť do prípravného konania. „Oboznámim sa ešte raz s rozhodnutím súdu ohľadom rozsahu dokazovania. Je to úvaha súdu čo je, alebo nie je podstatné porušenie práva na obhajobu,“ uviedol advokát Marek Para.Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorému predsedá sudkyňa Ružena Sabová, prijal vo štvrtok obžalobu na obvinených Mariana K., Alenu Zs., Miroslava M. a Tomáša Sz. za vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ďalšie skutky. Sudkyňa Sabová vytýčila hlavné pojednávanie v roku 2020 na termíny 13.1., 14.1., 15.1., 20.1., 21.1., 22.1., 3.2, 4.2., 6.2.

Obhajca obvineného Mariana K. Marek Para chce, aby súd k Threeme vypočul znalca v oblasti informačných technológii Eduarda Jenča. Právni zástupcovia poškodených Daniel Lipšic a Roman Kvasnica účasť znalca namietajú, rovnako ako prokurátor Juraj Novocký. Uviedli to na predbežnom prejednaní obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku.„Znalec sa pre denník Sme verejne vyjadril, že sprístupnenie Threemy bolo vykonané nezákonne," uviedol prokurátor. To by malo podľa prokurátora spochybňovať jeho nestrannosť. Lipšic tiež predložil rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý v ňom konštatoval, že obhajobu založenú na posudku tohto znalca považuje za „detinskú".Obhajca Mariana K. namietal na verejnom zasadnutí aj údajnú neúplnosť vyšetrovacieho spisu. „Bolo porušené právo na obhajobu," konštatoval Para. Žiada, aby sa obžaloba prokurátorovi vrátila.Para namietal aj pribratie Europolu, čo sa udialo už aj na pojednávaní v kauze zmeniek TV Markíza. „Europol, bez ohľadu na to, či bol zriadený spoločný vyšetrovací tím, môže vykonávať svoju činnosť, aj znaleckú, aj na území Slovenska," reagoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Juraj Novocký. Ten pripomenul, že Europol má pôsobnosť aj právnu subjektivitu vo všetkých členských štátoch EÚ.Senát Špecializovaného trestného súdu otvoril verejné zasadnutie predbežného prejednania obžaloby vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na lavici obžalovaných sedia Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M.Senátu, ktorý bude pojednávať kauzu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a iné skutky, predsedá Ružena Sabová. Ta odsúdila napríklad mafiánsku skupinu piťovcov alebo ministrov v kauze nástenkového tendra. V tomto prípade sú výnimočne dvaja dozorujúci prokurátori. Sú nimi prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan a Juraj Novocký.Na mieste sú prítomní aj poškodení a ich právni zástupcovia. Medzi nimi Jozef aj Anna Kuciakovci a Zlatica Kušnírová. Tých zastupujú advokáti Daniel Lipšic a Roman Kvasnica.

Na predbežnom prejednaní obžaloby bude súd skúmať obžalobu a zákonnosť dôkazného materiálu. V prípade, že zistí závažné procesné chyby, tak môže prokurátorovi obžalobu vrátiť. Tým by sa celá vec dostala späť do prípravného konania. V prípade, že sa tak nestane, súd nariadi termín začiatku hlavného pojednávania.

Na predbežnom prejednaní senát môže podľa Trestného poriadku obvineného vypočuť. Súd sa zároveň bude pýtať prokurátora a obvinených, či nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste. S tou by museli súhlasiť obe strany, ako aj poškodení.

Z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú obvinení Marian K., Alena Zs., Miroslav M. a Tomáš Sz. Zoltán A., ktorý mal byť medzičlánkom medzi Alenou Zs. a samotnými vykonávateľmi vraždy, od začiatku s políciou spolupracuje, a tak uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste. Tú bude posudzovať iný senát ŠTS 30. decembra.Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry je podaná za šesť skutkov. Okrem vraždy Kuciaka a Kušnírovej stojí aj na vražde podnikateľa z Kolárova Petra Molnára, ktorého mali zastreliť Miroslav M. a Tomáš Sz. v roku 2016 pri neúspešnom pokuse o lúpež. Ďalšie štyri skutky sa týkajú nedovoleného ozbrojovania.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Podľa obžaloby si vraždu objednal Marian K. ako pomstu za články, ktoré Kuciak publikoval o jeho ekonomickej trestnej činnosti.



Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).