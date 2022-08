Video: Adam Pavlovčin alias Adonxs má nový singel Game

Po úspešnom vydaní prvej piesne Moving On prichádza Adam Pavlovčin alias Adonxs s druhým singlom Game.



"Je to pre mňa najkomerčnejšia skladba, ktorá bude na mojom albume a práve preto som ju chcel vydať ešte počas leta. Žánrovo ide o sentimentálny pop," prezrádza spevák o novinke, ku ktorej je natočený aj ambiciózny klip.



"Game je pre mňa hra, ktorú väčšina z nás hráme v každodennom živote, je to hra, v ktorej sa umelec ocitne, keď vstúpi do sveta šoubiznisu. Často sa vyskytne aj v partnerskom a intímnom živote. Veľmi ľahko sa stávame bábikou pre niekoho a je náročné nájsť hranicu medzi tým, čo chceme, a tým, čo od nás vyžaduje okolie," dodáva Pavlovčin k piesni, ktorá oficiálne vychádza na všetkých digitálnych platformách aj s videoklipom už dnes piatok 19. augusta.