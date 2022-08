Teatro Colorato si z festivalu v Cannes prinieslo dve ceny

Bratislavské divadlo Teatro Colorato po tretí raz účinkovalo na Medzinárodnom divadelnom festivale Les Théatralies de Cannes. Vo francúzskom meste Cannes predstavili najnovší repertoárový prírastok - divadelnú adaptáciu na motívy kultového filmu noir Sunset Boulevard. "Hlavná predstaviteľka Normy Desmond herečka Jana Valocká si odniesla Cenu za ženský herecký výkon a Igor Baar Cenu za hudbu k inscenácii," informovala PR manažérka Nora Krchňáková.





"Potvrdzuje sa mi, že divadlo je univerzálnym jazykom, ktorý komunikuje nielen slovom, ale najmä obrazom, hereckou energiou, javiskovou metaforou alebo hudbou," komentoval úspech režisér ocenenej inscenácie Peter Weinciller. "Divácke reakcie po predstavení nasvedčovali tomu, že s nimi toto dielo komunikovalo," dodal.Inscenácia Sunset Boulevard vznikla na motívy rovnomenného kultového filmu, ktorý v roku 1950 nakrútil režisér Billy Wilder. Divadelné spracovanie pozýva divákov do sveta plaziacej sa paralýzy mimo rytmu so zvyškom sveta. "Do sveta sebaklamu, egoizmu, manipulácie, nebezpečného narcizmu, úpadku a toxickej deštrukcie. Na ulicu posadnutosti samým sebou, života v minulosti a strachu vyjsť z komfortnej zóny," približujú tvorcovia inscenáciu, ktorú hrali pred cudzojazyčným publikom. "To je vždy dobrodružstvo. Napriek tomu, že sa premietali francúzske titulky, bála som sa, ako budú diváci reagovať. Dialógy sme museli trochu spomaliť. Po chvíli sa však diváci napojili, bavili sa a celý čas išli s nami," dodala ocenená herečka Jana Valocká."Práca na hudbe k tejto hre bola iná ako pri ´bežných´ predstaveniach," konštatoval ocenený autor hudby Igor Barr. "Keďže ide o adaptáciu filmu na javisko, využívame aj isté filmové princípy. Hudba tu znie de facto celý čas. Preto aj komponovanie bolo pomerne náročné. Som rád, že si to aj zahraniční porotcovia všimli a ocenili to," uzavrel.Najbližšie si inscenáciu Sunset Boulevard budú môcť pozrieť záujemcovia v divadle Teatro Colorato na Františkánskom námestí v Bratislave začiatkom októbra.