Video: Ajax v Lige majstrov remizoval s Juventusom, Barca vyhrala „vlastencom“ v Manchestri

Premiérový triumf Barcelony

Ronaldov gólový návrat

Pozitívna bilancia Juventusu



Liga majstrov 2018/2019



štvrťfinále - prvé zápasy - streda



Ajax Amsterdam (Hol.) - Juventus Turín (Tal.) 1:1 (0:1)

Góly: 46. Neres - 45. C. Ronaldo, rozhodoval: Carlos Del Cerro Grande (Šp.)



Zostavy:

Ajax Amsterdam: Onana - Veltman, de Ligt, D. Blind, Tagliafico - Schöne (75. Ekkelenkamp), F. de Jong - Ziyech, D. van de Beek, Neres - Tadič

Juventus Turín: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, A. Sandro - Bentancur, Pjanič, Matuidi (75. Dybala) - Bernardeschi (90.+ Khedira), Mandžukič (60. Douglas Costa), C. Ronaldo







Manchester United (Angl.) - FC Barcelona (Šp.) 0:1 (0:1)

Gól: 12. Shaw (vlastný), rozhodoval: Gianluca Rocchi (Tal.)



Zostavy:

Manchester United: De Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Fred, McTominay, Pogba - Dalot (74. Lingard), R. Lukaku (68. Martial), Rashford (85. A. Pereira)

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Arthur (66. Sergi Roberto), Busquets (90.+ Aleňa), Rakitič - Messi, L. Suárez, Coutinho (65. Arturo Vidal)







BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Hráči FC Barcelona zvíťazili v stredajšom prvom štvrťfinálovom dueli futbalovej Ligy majstrov (LM) 2018/2019 nad domácim Manchestrom United 1:0 a sú bližšie k postupu medzi elitné kvarteto tejto najprestížnejšej európskej pohárovej klubovej súťaže.V druhom stredajšom súboji Ajax Amsterdam remizoval s Juventusom Turín 1:1 a v tomto prípade má "lepšie karty" do semifinále v rukách taliansky šampión. Odvety týchto dvoch súbojov sa uskutočnia v utorok 16. apríla.Španielsky majster a päťnásobný víťaz európskeho pohára číslo jeden FC Barcelona v ostatných troch ročníkoch stroskotal vždy vo štvrťfinále LM, čo by Lionel Messi a spol. v tohtosezónnej edícii chceli zmeniť.Na Old Trafforde proti anglickému Manchestru United spravil katalánsky veľkoklub prvý krok k účasti v semifinále. Rozhodujúci moment stredajšieho duelu prišiel v 12. min, keď po hlavičke uruguajského útočníka hostí Luisa Suáreza domáci zadák Luke Shaw nešťastne tečoval loptu do vlastnej siete."Barca" si pripísala v doterajších piatich vystúpeniach v pohárových súťažiach premiérový triumf na Old Trafforde, v celkovej vzájomnej bilancii proti Manchestru United na európskej klubovej scéne v 12. konfrontácii dosiahla piate víťazstvo, pri troch prehrách. Barcelona a Manchester United na seba natrafili aj vo finále LM 2008/2009, resp. 2010/2011, v oboch prípadoch triumfoval "FCB".V spomenutej holandsko-talianskom meraní síl sa napokon zrodil nerozhodný výsledok. Obidva góly padli v rozmedzí dvoch minút, oddelila ich však polčasová prestávka. Juventus Turín poslal do vedenia hlavou Cristiano Ronaldo, hviezdny portugalský útočník sa dostal opäť na trávnik po svalovom zranení. Hneď po zmene strán však vyrovnal Brazílčan David Neres, ktorý stanovil remízový rezultát.Tréner "starej dámy" Massimiliano Allegri mal pred stredajším duelom obmedzené pole pôsobnosti, čo sa týka zloženia najmä defenzívnej formácie, keďže mimo sú Andrea Barzagli, Martín Cáceres a aj skúsený stopér Giorgio Chiellini.Ajax Amsterdam a Juventus Turín na európskej pohárovej scéne stáli proti sebe doteraz 13-krát, taliansky zástupca vedie v počte víťazstiev 6:2, v stredu si oba tímy pripísali piatu remízu. Tieto značky súperili aj vo dvoch finálových dueloch kontinentálneho pohára číslo jeden.V sezóne 1972/1973 zvíťazilo holandské mužstvo vo finále Európskeho pohára majstrov v Belehrade nad "Juve" 1:0. Turínsky klub sa Ajaxu revanšoval o 23 rokov neskôr - vo finále LM 1995/1996 v Ríme po remíze 1:1 v riadnom hracom čase vyhral až po strelách zo značky pokutového kopu (4:2).