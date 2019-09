Video: Alice Cooper po desiatich rokoch opäť nadchol Bratislavu

Alice Cooper, archívna snímka. Foto: TASR/AP Alice Cooper, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 16. septembra – Legendárny Američan Alice Cooper zavítal v nedeľu večer (15. 9.) do Bratislavy s novou koncertnou šou Ol' Black Eyes is Back Tour 2019. Na Slovensko sa vrátil po takmer desiatich rokoch, keď predchádzajúce dva koncerty odohral 18. novembra 2009 v Košiciach a deň nato v športovej hale na bratislavských Pasienkoch.



Sedem kamiónov doviezlo techniku a celú produkciu do bratislavskej Incheby. A bolo načo pozerať a hlavne počúvať. Už nevšedná scéna zaujala, hradná veža s ochranným hradným múrom, množstvo rekvizít, kostýmov, ktoré spevák striedal počas celého vystúpenia, v závere obrie bábky v dvojnásobnej veľkosti chlapa. K tomu množstvo svetelných efektov s hororovými či strašidelnými náznakmi. Zaujímavé bolo aj zloženie sprievodnej kapely, štyri gitary, tri z nich sólové a bicie nástroje.



Začal skladbou Feed My Frankenstein z albumu Hey Stoopid z júla 1991, druhou bol hit No More Mr. Nice Guy z albumu Billion Dollar Babies z februára 1973, ďalšími potom Bed of Nails, Raped and Freezin', Fallen in Love, Muscle of Love, I'm Eighteen, Billion Dollar Babies, Poison, Roses on White Lace, My Stars, Steven, Dead Babies, Escape a Teenage Frankenstein. Klaňačka, skutočný záver? V takejto atmosfére, ako vládla v Inchebe, nemôže odísť ani tento Američan. Bratislava dostala dva prídavky, Under My Wheels a slávny hit School's Out, aj s krátkou prímesou ďalšieho hitu, Another Brick In The Wall skupiny Pink Floyd.



Zaplnená aréna, odetá do čiernych tričiek či búnd s Cooperovým menom či menami ďalších hardrockových legiend nadšene reagovalo na známe songy, refrény niektorých z nich si zaspievali spolu s ním. Cooper nepovedal počas celého vystúpenia ani slovo, v jeho závere iba trikrát zopakoval Thank you. A pri druhom prídavku predstavil sprievodnú kapelu. Takže čosi ako poldruhahodinová rocková opera s hororovým nádychom, kde okrem protagonistu vynikla šarmantná blonďavá gitaristka Nita Strauss, ktorú americký mesačník Guitar World zaradil na prvé miesto desiatky najlepších gitaristiek. Ona aj jej traja spoluhráči hádzali do hľadiska fanúšikom gitarové trsátka prakticky pri každej skladbe.





Rodák z amerického Detroitu, hardrockový spevák a skladateľ Alice Cooper (*4.2.1949, vlastným menom Vincent Damon Furnier) založil v roku 1965 skupinu Alice Cooper a podľa jej názvu si aj on zmenil meno. V auguste 1969 vydali prvú LP platňu s názvom Pretties For You. V júni 1972 mali prvý hit, skladbu s názvom School's Out. Úspech im priniesol album School's Out v auguste 1972 a hlavne album Billion Dollar Baby, vydaný v apríli 1973, ktorý sa dostal na prvé miesto v americkom aj anglickom rebríčku albumov. Od roku 1975 je na sólovej dráhe. Alice Cooper bol prvým, ktorý vystupoval na koncertoch s hadom boa a pomaľovanou tvárou. To mu vynieslo prezývku hadí muž. V americkej singlovej TOP 40 hitparáde mal jedenásť piesní, okrem School's Out boli hitmi You And Me a Poison. Jeho muzikantskú dráhu dokumentuje dvadsaťsedem štúdiových albumov, tým najnovším je Paranormal z júla 2017. K diskografii patrí aj skoro tridsiatka kompilačných a live albumov. Okrem School's Out a Billion Dollar Baby boli úspešné aj albumy Muscle Of love z novembra 1973 a Welcome To My Nightmare z marca 1975.





V Bratislave dlho nepobudol, už v pondelok 16. septembra koncertuje vo viedenskej Stadthalle, 18. septembra vystúpi v nemeckom Stuttgarte, 20. septembra v Paríži a 21. septembra v Bruseli.