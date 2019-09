Zomrel frontman skupiny The Cars Ric Ocasek

Na archívnej snímke Ric Ocasek s manželkou Pavlínou Pořízkovou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel v New Yorku frontman rockovej skupiny The Cars Ric Ocasek. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Ocaseka našli mŕtveho v nedeľu približne o 16.00 h miestneho času v jeho newyorskom byte policajti po telefonickom upozornení na tiesňovej linke 911. Príčinu Ocasekovej smrti určí súdna pitva. Cudzie zavinenie na mieste nálezu tela polícia nezistila.Ocaseka ako člena The Cars uviedli vlani v apríli do Rokenrolovej siene slávy. S touto skupinou nahral sedem štúdiových albumov, rovnaký počet ich vytvoril i ako sólový interpret. Skupina, ktorá vznikla v roku 1976, má na konte také hity ako Drive, Shake It Up či Just What I Needed. Kapela sa rozpadla v roku 1988 po tom, čo v 80. rokoch stratila na popularite.Ocasek bol 28 rokov ženatý s bývalou modelkou českého pôvodu Pavlínou Pořízkovou (54). Tá vlani v máji na sociálnej sieti Instagram oznámila, že ona a Ocasek "už rok netvoria pár". Ocasek a Pořízková sa zosobášili v roku 1989 a majú spolu dvoch synov - Jonathana (*1993) a Olivera (*1998).