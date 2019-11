VIDEO: Bibiana pripravila výstavu Veže do neba

Na snímke expozícia interaktívnej výstavy Veže do neba počas otvorenia v Bibiane - Medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave 21. novembra 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Na snímke expozícia interaktívnej výstavy Veže do neba počas otvorenia v Bibiane - Medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave 21. novembra 2019. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 21. novembra (TASR) – Bratislavský medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana pripravil veľkú interaktívnu výstavu Veže do neba. Deti na nej môžu získať množstvo vedomostí z histórie a techniky stavby veží a výškových budov. Môžu si vďaka rôznym druhom stavebníc postaviť niekoľko typov veží alebo si navrhnúť aj vlastnú. Výstava však poukazuje aj na nebezpečenstvo pretekov o najvyššiu stavbu v súčasnom svete. Zámerom je oboznámiť deti s úžasnými vynálezmi a stavbami človeka, ale súčasne ich chce pripraviť na to, že treba mať na pamäti, aby táto snaha bola prospešná nielen ľuďom, ale aj ohľaduplná k prírode a chránila Zem.„Prvotný impulz výstavy o vežiach vznikol na krúžku konštruktérov, ktorý navštevovali hlavne aktívni chlapci, kde sme stavali rôzne typy konštrukcií a najväčšou výzvou bolo stavanie do výšky. Už malé deti, keď dostanú kocky, začnú stavať kocku na kocku, skúšajú pokiaľ im nepadne. Pre chlapcov to bola veľká výzva, hľadali materiály, hľadali spôsoby, ako sa dá stavať vyššie. Veľa sme sa rozprávali o tom, ako sa stavali veže v minulosti a čo bol ich zmysel. Chceme, aby sa deti hýbali, aby robili viacej rukami, ako len prstíkom na tablete,“ povedala pre TASR Lucia Marušicová, autorka námetu, scenára a výtvarne – priestorového riešenia výstavy.Človek odjakživa túžil nájsť si miesto, odkiaľ by videl vzdialenejší svet ako ten, ktorý pozná. Najprv mu poslúžil vysoký strom, neskôr si z dostupného materiálu postavil vežu. Takto akosi to mohlo začať. Aj v tejto výstave sú kopce, kde deti môžu vyliezť na najvyššie miesto, aby boli nad všetkým. Ľudia postupne získavali skúsenosti a zručnosti a začali stavať vysoké veže a stavby. Každý asi pozná príbeh Babylonskej veže, ktorá mala siahať až do neba. Cheopsova pyramída z roku 2580 pred n. l. mala výšku 146,5 metra.V stredoveku slúžili veže kostolov, hradov a mestských pevností ako pozorovateľne a mali aj obrannú funkciu. Ohromujúca bola výška veží gotických chrámov. Pri ich stavbe dostalo prácu veľké množstvo ľudí a vznikli špeciálne remeslá. Vo veľkých mestách bolo čoraz viac ľudí a málo miesta. Preto bolo výhodné stavať do výšky.Objavy nových materiálov a technológií umožnili stavbu ešte vyšších budov. Významným vynálezom, umožňujúcim rozmach výškových stavieb, bol výťah. Aj v tejto výstave je taký, v ktorom deti zažijú pohľad z mrakodrapu. Stavba vysokých a obytných veží prinášala veľa problémov. Deti môžu na výstave skúmať, ako sa riešili také problémy ako výkyvy teplôt, pôsobenie vetra, ochrana pred požiarom alebo zemetrasenie.Súbežne s výstavou zorganizovala Bibiana 21. novembra aj medzinárodnú konferenciu Vitajte v knižnom laboratóriu. Jednou z tém je Izba čítania, ktorá predstavuje nový experimentálny prístup k práci s knihou, umožňuje deťom experimentovať s príbehom, postavami, udalosťami a prostredím v knižnom laboratóriu. Nejde o formu kreatívneho čítania, ale o vytvorenie výstavného konceptu a inštaláciu príbehu, v ktorom sa deti môžu voľne pohybovať. Izba čítania podporuje vnímavosť detí a rozširuje kontext knižného príbehu s presahom do ich vlastných životných situácií, s ktorými sa bežne stretávajú.Výstava potrvá do 3. mája 2020.