Divadlo Jonáša Záborského uvedie broadwayský muzikál Sugar

Prešov 21. novembra (TASR) – Poslednou tohtoročnou premiérou Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove bude v piatok (22. 11.) broadwayský muzikál Sugar. Americký muzikál je spracovaný na motívy filmu oceneného Oscarom aj Zlatým glóbusom Niekto to rád horúce z roku 1956. Režijne hru spracoval Michal Náhlik a divákom sa predstaví i deväťčlenný živý orchester pod vedením Júliusa Selčana."Je tam veľmi náročná harmónia a rytmus. Tak ako černoch nezaspieva nejakú karičku, tak my máme v dobrom problém so swingom. Je to swingová bigbandová záležitosť. Pre scénu sme v menšom obsadení. Chcelo by to aj väčšie obsadenie v zložení 16 členov, ale myslím si, že aj v tejto menšej zostave urobíme radosť," uviedol Selčan.Muzikál ponúka príbeh o tom, ako sa dvaja hudobníci v Chicagu zaplietli do mafiánskeho vybavovania si účtov. Neostalo im nič iné len zmiznúť z mesta a prijať miesto v ženskej kapele, prezlečení za ženy.Naštudovanie muzikálu trvalo tri mesiace, samotná príprava približne rok. Podľa režiséra a umeleckého riaditeľa divadla Michala Náhlika, bolo potrebné zabezpečiť práva na samotný muzikál, a to aj pre striktné podmienky, ktoré podobné produkcie majú.Postavu Sugar stvárni Gabriela Očkajová. Mužsko-ženských rolí sa zhostili v postavách Jerryho a Joeho Peter Krivý a Matej Lacko."Že bude hrať Peter Krivý postavu, ktorú hrá, som vedel od samotného začiatku. Je geniálny spevák a komik. K nemu sme, samozrejme, potrebovali druhého komika, ktorý má aj romantickú vlnku v sebe a musí mať aj istý rozsah. Po dohode s pánom Selčanom, ktorý mal na starosti hudobné naštudovanie, sme sa rozhodli pre Mateja. Myslím si, že to bolo výborné rozhodnutie. V divadle teraz ide fáma, že najkrajšia herečka nášho divadla je práve Matej Lacko," povedal s úsmevom Náhlik."V zákulisí je to v podstate ako druhé predstavenie. Každý má presné trasy, lebo keby sme sa pozrážali, tak nestihneme svoj nástup, lebo je to niekedy na stotiny sekundy vypočítané. Nazval som to, že je to ako vo formule výmena kolies," povedal na margo prezliekania sa do ženských kostýmov Matej Lacko.Premiéru muzikálu Sugar uvedie DJZ v historickej budove v piatok (22. 11.) ako 783. premiéru v 77. divadelnej sezóne. Vo štvrtok (28. 11.) pripravuje v poradí 100. reprízu svojho pôvodného muzikálu Nikola Šuhaj, ktorú odohrá na Veľkej scéne DJZ.