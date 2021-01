Video: Bojnická nemocnica otvorila vakcinačné centrum a začala s očkovaním zdravotníkov.

„Stredisko bude slúžiť pre obyvateľov hornej Nitry a vybudovala ho [nemocnica] v 40 rokov nevyužívaných priestoroch zariadenia. Do prác, ktoré zrealizovala za dva týždne, investovala z vlastných zdrojov 50-tisíc eur, povedal riaditeľ nemocnice Vladimír Vido.

„Záujem o očkovanie rastie. Záujem našich zamestnancov bol najskôr 15 až 20 percent a zrejme vplyvom médií a celej epidemickej situácie, ktorá sa zhoršila počas posledných dvoch týždňov, narástol na približne 50 percent,“ doplnil Vido.

„V nemocnici zatiaľ postupujeme podľa metodiky ministerstva zdravotníctva, to znamená, že prví idú naši vlastní zamestnanci. Vo štvrtok by sme mali zaočkovať 80 zamestnancov, v piatok by ich malo byť 120. Chceme sa dostať na počty očkovaných ako v ostatných nemocniciach, treba si to však najskôr odskúšať,“ dodal ďalej Vido. Predpokladá, že denne by mali zdravotníci zaočkovať 200 ľudí.

Nemocnica slúži aj ako logistické centrum. „Podarilo sa nám včas zakúpiť chladničky na vakcíny. Distribútor u nás zložil aj vakcíny aj pre nemocnicu v Poprade a fakultnú nemocnicu v Prešove,“ povedal riaditeľ.