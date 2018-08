VIDEO: Bruselský kvetinový koberec je tento rok na mexické motívy

Na snímke obrovský kvetinový koberec na bruselskom námestí Grand Place uviedli vo štvrtok 16. augusta 2018. Viac ako 500 000 kvetov použili na vytvorenie latinskoamerického motívu venovanému mexickej oblasti Guanajuato. Foto: TASR/AP Na snímke obrovský kvetinový koberec na bruselskom námestí Grand Place uviedli vo štvrtok 16. augusta 2018. Viac ako 500 000 kvetov použili na vytvorenie latinskoamerického motívu venovanému mexickej oblasti Guanajuato. Foto: TASR/AP

Brusel 17. augusta (TASR) - Vyše 500.000 kvetín rozmiestnených na ploche 1800 štvorcových metrov je od štvrtka do nedele hlavnou atrakciou belgickej metropoly. Autori kvetinového koberca na námestí v centre Bruselu, ktorý mesto pripravuje raz za dva roky, sa v lete 2018 inšpirovali motívmi z Mexika, konkrétne z regiónu Guanajuato.Belgická televízna stanica RTBF uviedla v rámci predstavenia tejto kvetinovej výzdoby, že na vytvorení obrovského "puzzle" - prevažne z begónií, ale aj dálií, trávy a stromovej kôry - pracovalo približne sto dobrovoľníkov. Tí museli kvetiny "vysadiť" podľa predkreslenej schémy za menej ako osem hodín.Kvety a ďalší materiál boli dodané deň pred vytvorením výzdoby záhradkármi z regiónu Gent. Pre nich sa príprava kvetinového koberca začala už pred niekoľkými mesiacmi, keďže potrebovali vypestovať dostatočné množstvo kvetov na vyzdobenie uvedenej plochy s rozmermi 75 krát 24 metrov.Autori kvetinového koberca sa rozhodli tento rok pre farby Latinskej Ameriky. Chceli vzdať poctu Mexiku, kde sa v meste Uriangato každoročne konajú oslavy, počas ktorých obyvatelia zdobia svoje ulice niekoľko kilometrov dlhými kobercami z farebných pilín. V Uriangate sa tieto oslavy konajú na počesť archanjela Michala, ochrancu tohto mesta, čo však platí rovnako aj pre Brusel.Aj preto sa hlavnou dizajnérkou tohoročného kvetinového koberca v Bruseli stala mexická grafická dizajnérka Ana Rosa Aguilarová z Uriangata. Do svojho výtvoru vniesla veľa symbolov, prírodných prvkov a motívov na báze červeno-hnedých farieb typických pre tradičnú kultúru v regióne Guanajuato. Jej predstavy do konkrétnej kvetinovej výzdoby previedol autor bruselského kvetinového koberca Mark Schautteet.RTBF pripomenula, že podľa dizajnérov tohoročnej hlavnej atrakcie v centre Bruselu ide zatiaľ o najkomplexnejšiu prácu, aká bola pri tvorbe kvetinových kobercov vynaložená od vzniku tejto tradície v roku 1971.Pre mesto Brusel ide nielen o snahy dostať tradíciu unikátnych kvetinových kobercov na zoznam UNESCO, ale aj o lukratívnu záležitosť, ktorá v priebehu niekoľkých dní pritiahne okolo 100.000 návštevníkov a ktorá dotvára umeleckú a kultúrnu tvár metropoly Belgicka.