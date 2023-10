Video: Celeste Buckingham a Matěj Vávra predstavujú videoklip ku skladbe Chci tě chvíli mít tu

V nedeľu, 1. októbra 2023, k nej zverejnili aj videoklip. Ten sa rovnako ako skladba nahrával v dvoch rôznych krajinách a umelci sa ani pri tejto spolupráci nestretli naživo

Nielen samotný názov skladby Chci tě chvíli mít tu, ale aj jej text môže pre rôznych ľudí mať rôzne významy. Celeste aj Matěj sa zhodujú, že pre nich je to skladba, ktorá je o hudbe. Tá ich presahuje a vždy je takpovediac pri nich a môžu sa na ňu spoľahnúť. „Skladba má veľa významov. Pre niekoho to môže byť o vzťahu medzi dvoma ľuďmi alebo o vzťahu k nejakej vyššej sile. Pre mňa je esencia obsahu piesne o hudbe. Keď robím hudbu, som šťastný, mám všetko a hudba ma vezme na tie miesta, kde môžem len byť a nepremýšľať nad vecami. Hudba je pre mňa taký katalyzátor,“ povedal o skladbe Matěj Vávra. „Pre mňa je o láske k hudbe. Vždy stojí pri mne. A je aj o vnútornom presvedčení, o tom, čo nás drží nad vodou a sprevádza celým životom,“ doplnila svoj pohľad Celeste Buckingham. Pre speváčku je to po úspešných singloch Feel, Make Me či Another Life prvá skladba z albumu Life v slovenčine resp. češtine a slovenčine.

„Snažili sme sa viackrát nakrútiť videoklip, ale vždy to kvôli niečomu padlo. Keď sa mi teraz Celeste ozvala, že poďme to natočiť, tak sme to rýchlo dali dokopy a vyšlo to skvele,“ povedal Matěj Vávra. Celkom unikátny pohľad na skladbu dal portugalský režisér, ktorého speváčka našla cez sociálne siete. „Vždy sa snažím robiť so šikovnými ľuďmi. Nie je podstatné, či je to veľké meno alebo mladý človek. Režiséra Michela De Freitasa som našla cez lokálne komunity tu na Madeire cez sociálne siete. Doteraz točil artové filmy a televízne reklamy. Napísala som mu správu, on odpovedal a o pár dní sme sa na káve rozprávali o videoklipe a o týždeň sme už točili,“ prezradila Celeste Buckingham. O jej styling a vizáž vo videoklipe sa aj tentokrát postaral Tomáš Tomšík.

Oceňuje, že priniesol iný, portugalský pohľad na slovenský videoklip. „Celeste mu dala indície a preložila text skladby. To bola to jedna z prvých vecí, ktoré sme chceli, aby vedel. Spoločne sme pripravili scenár a podľa mňa to uchopil super. Na to, že má 19 rokov, je veľmi šikovný,“ ocenil prácu režiséra Matěj. „Bola to dosť náročná výzva vytvoriť hudobné video v jazyku, ktorý nepoznám. Nikdy predtým som niečo také nerobil... najmä pri záberoch, ktoré natočili dvaja rôzni ľudia,“ povedal režisér Michel De Freitas.

„Videoklip vznikol tak, ako aj samotná skladba. Na diaľku,“ povedala Celeste. „Nestretli sme sa. A to sa veľmi podobá aj samotnému nahrávaniu sklaby. Kedy Celeste nahrávala na Madeire a ja na Slovensku. Klip je teda točený rovnakým spôsobom ako skladba. To zrkadlí aj ten proces nahrávania skladby. „Som veľmi šťastný, že to vyšlo a máme vonku videoklip. Verím, že sa bude ľuďom páčiť a posunú skladbu ďalej do sveta,“ povedal na záver Matěj.

Celeste Buckingham & Matěj Vávra – Chci Tě Chvíli Mít Tu:

Celeste Buckingham už teraz plánuje ďalšiu cestu na Slovensko. Jej fanúšikovia sa na ňu môžu tešiť do novembra do približne polovice decembra. Počas tohto obdobia absolvuje niekoľko koncertov a vystúpení.