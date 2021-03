Video: Český startup prichádza s open-ear slúchadlami na celodenné nosenie, stojí za ním dvojica Slovákov

Ergonomický dizajn a batéria s celodennou výdržou im umožňuje hladko prepájať online a offline realitu. Headset je dostupný na Kickstarteri za limitovanú cenu 195 USD (35% zľava z retailovej ceny 300 USD).

„Sentien Audio sú slúchadlá, ktoré si ráno nasadíte a zabudnete, že ich máte – rovnako ako hodinky,” hovorí Imrich Valach, CEO firmy Sentien. „Môžete komunikovať s ostatnými alebo počúvať podcasty či hudbu a váš digitálny svet sa prirodzene prelína s fyzickým.”

Oproti klasickým slúchadlám prináša Sentien Audio hneď niekoľko zásadných zmien.

Po prvé necháva uši otvorené, takže používatelia môžu zostať plne informovaní o svojom prostredí. Ďalej poskytuje iný zážitok z počúvania, pri ktorom používatelia počujú hudbu alebo rozhovory, akoby sa diali v miestnosti okolo nich. Sentien Audio bol od začiatku navrhnutý tak, aby minimalizoval únik zvuku a poskytoval úplne súkromný zážitok.

Po druhé, flexibilný a nastaviteľný titánový pás sa prispôsobí každému tvaru a veľkosti hlavy. Celkový ergonomický tvar v kombinácii s kapacitou batérie 24 hodín a viac umožňuje používateľom zabudnúť, že majú náhlavnú súpravu na sebe.

Po tretie, citlivé mikrofóny integrované v slúchadlách zaisťujú vysokú kvalitu hovorov – skoro akoby ste sa rozprávali s človekom v jednej miestnosti. Možno dokonca lepšie, pretože headset filtruje okolitý hluk a telefonovanie tak zostáva nerušené akýmikoľvek zvukmi v pozadí. Používateľ jednoducho počuje iba to, čo chce počuť, krištáľovo čisto.

Ovládanie headsetu je možné nastaviť a personalizovať v aplikácii Sentien Connect, ktorá zabezpečuje pravidelný upgrade s novými funkciami. Sentien Audio sa dokáže pripojiť k dvom zariadeniam súčasne, a to aj naprieč platformami (Win, iOs, Android i MacOs) a zároveň je kompatibilný s hlasovým asistentom podľa vlastného výberu.

„Naším cieľom je prostredníctvom Sentien Audio a Sentien Connect zjednodušiť interakciu ľudí s technológiami a urobiť ju viac prirodzenou,“ hovorí Valach. „Naše slúchadlá zlepšujú spoluprácu s kolegami, kontakt s blízkymi aj počúvanie obľúbeného zvukového obsahu bez toho, aby vás vytrhli zo sveta naokolo,“ dodáva. „Radi by sme sa pustili rovno do brain – computer interface, ale technológia na to zatiaľ nie je pripravená. Sentien Audio vnímame ako prvý krok k tejto realite, ktorý je možný už dnes.“

Sentien Audio je dostupné na Kickstarteri.

O firme Sentien

Sentien je pražský startup, za ktorým stojí dvojica Slovákov. Strávili roky štúdiom ergonómie, audiomechaniky, dopadu technológie na zdravie človeka či teórie informácií. Osobne skúšali všetky existujúce open-ear slúchadlá a podrobili ich najrôznejším testom, vďaka čomu porozumeli možnostiam a limitom súčasných riešení. Všetky svoje znalosti a skúsenosti aplikovali do designu Sentien Audio a aplikácie Sentien Connect.