Samsung Galaxy A52, A52 5G a A72 - skvelé nové funkcie a parametre pre každého za výhodné ceny

Spoločnosť Samsung dnes predstavila tri nové smartfóny Samsung Galaxy A52, A52 5G a A72, vďaka ktorým sa najmodernejšie parametre dostanú k širokej verejnosti. Medzi najväčšie prednosti nového radu Galaxy A patria vynikajúci fotoaparát, špičkový displej, vodoodolné prevedenie a batéria s dlhou výdržou, takže majitelia môžu naplno využiť svoje kreatívne schopnosti alebo si užívať multimediálnu zábavu bez strachu, že sa smartfón poškodí alebo mu dôjde energia. K ďalším výhodám patrí bezproblémová integrácia do ekosystému Galaxy, takže je možné smartfóny prepojiť s ďalšími zariadeniami značky Samsung. Do systému patria napríklad slúchadlá Galaxy Buds Pro, lokalizačné zariadenie Galaxy SmartTag alebo tablety Galaxy Tab[1].

Nové modely smartfónov sú už na Slovensku v predaji v e-shope Samsung.sk a u vybraných predajcov elektroniky. Model Galaxy A52 (LTE) vo variante 6+128 GB je k dispozícii v čiernej, bielej, modrej a fialovej farbe a jeho odporúčaná maloobchodná cena je 349 €. Model Galaxy A52 5G sa predáva s pamäťou 6+128 GB a na výber je z čiernej, modrej, bielej a fialovej farbe, pričom odporúčaná maloobchodná cena je stanovená na 429 €. Smartfón Galaxy A72 ponúka 6+128 GB priestoru a prevedenie v čiernej, bielej, modrej alebo fialovej farbe, odporúčaná maloobchodná cena je 449 €. Teraz môžu zákazníci získať na kúpu nového smartfónu zaujímavý bonus. Prví kupujúci nových smartfónov Galaxy A52, A52 5G alebo A72 môžu získať ako bonus navyše bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+. Akcia platí od 17. 3. do 11. 4. 2021 alebo do vypredania zásob a zakúpený smartfón je pre získanie bonusu potrebné zaregistrovať v mobilnej aplikácii Samsung Members do 18. 4. 2021, a to výhradne prostredníctvom zariadenia, pre ktoré chcete bonus uplatniť. Na jednu registráciu, to znamená na jeden účet Samsung Account je možné zaregistrovať maximálne dve rôzne zariadenia. Podrobné informácie a pravidlá sú k dispozícii na stránke https://www.samsung.com/sk/bonus-galaxy-a/.

„Samsung chce zákazníkom poskytnúť to, čo najviac chcú a potrebujú. Preto sme pripravili nové modely radu Galaxy A, ktoré naše skvelé inovatívne funkcie a parametre ponúknu doslova každému,“ vyhlásil Dr. TM Roh, prezident a riaditeľ divízie mobilných komunikácií v spoločnosti Samsung Electronics. „Modely A52, A52 5G a A72 sú typickými zástupcami radu Galaxy - záujemcovia sa môžu tešiť na horúce technologické novinky a vynikajúce funkcie aj služby za rozumné ceny.“

Úžasný fotoaparát pre kreatívne vyjadrenie sa

Čo sa týka kvality fotoaparátov, Samsung tradične zdvíha latku smartfónov a modely Galaxy A52, A52 5G a A72 nie sú žiadnou výnimkou. Vďaka inováciám typickým pre rad Galaxy A si s nimi každý užije veľa zábavy a odmení sa vynikajúcimi fotografiami a videozáznamami.

Kvalitný obraz v každej situácii – Vďaka univerzálnemu systému štyroch fotoaparátov s rozlíšením 64 megapixelov sa každý môže tešiť na výborné ostré snímky aj videozáznamy. Za pozornosť stojí okrem iného funkcia 4K Video Snap - prístroj natáča video v rozlíšení 4K a jednotlivé okienka je možné ukladať ako samostatné snímky. Program Scene Optimizer zase využíva umelú inteligenciu pre automatické nastavenie fotografických parametrov pre 30 kategórií (napr. jedlo, krajina či domáci maznáčikovia).

– Vďaka univerzálnemu systému štyroch fotoaparátov s rozlíšením 64 megapixelov sa každý môže tešiť na výborné ostré snímky aj videozáznamy. Za pozornosť stojí okrem iného funkcia - prístroj natáča video v rozlíšení 4K a jednotlivé okienka je možné ukladať ako samostatné snímky. Program zase využíva umelú inteligenciu pre automatické nastavenie fotografických parametrov pre 30 kategórií (napr. jedlo, krajina či domáci maznáčikovia). Ostré zábery vo dne aj v noci – K veľkým prednostiam nových modelov patrí aj optický stabilizátor, ktorý výrazne uľahčuje fotografovanie a natáčanie v slabom svetle, či už máte v hľadáčiku najnovšie tanečné trendy alebo dych berúce kúsky na skateboarde. Ani v slabom svetle tak fotografie nebudú rozostrené. V nočnom režime využíva fotoaparát metódu viacnásobnej expozície, výsledkom sú jasné a ostré fotografie prakticky aj v úplnej tme.

– K veľkým prednostiam nových modelov patrí aj optický stabilizátor, ktorý výrazne uľahčuje fotografovanie a natáčanie v slabom svetle, či už máte v hľadáčiku najnovšie tanečné trendy alebo dych berúce kúsky na skateboarde. Ani v slabom svetle tak fotografie nebudú rozostrené. V využíva fotoaparát metódu viacnásobnej expozície, výsledkom sú jasné a ostré fotografie prakticky aj v úplnej tme. Zábavné funkcie – Vďaka funkciám AR Emoji a My Filter budú mať vaše zábery štýl a švih. V režime Fun Mode[2] je možné využiť prvky rozšírenej reality.

Vidieť a byť videný: úžasný displej a výnimočný dizajn

Nové smartfóny Samsung Galaxy A, to sú výnimočné zážitky a jedinečný štýl. Prispieva k tomu aj vydarený displej a sofistikovaný dizajn.

Jasnejší a ostrejší obraz – Na displeji s obľúbenou a osvedčenou technológiou Super AMOLED si svoje obľúbené filmy, seriály a ďalší obrazový obsah naozaj užijete. Teraz kvalita ešte narástla, hlavne pri zobrazení rýchleho pohybu - model Galaxy A52 5G má displej s obnovovacou frekvenciou 120 Hz, Galaxy A52 a A72 majú 90 Hz. A vďaka jasu 800 nitov je obraz na displeji výborne vidieť aj vonku na dennom svetle.

– Na displeji s obľúbenou a osvedčenou technológiou Super AMOLED si svoje obľúbené filmy, seriály a ďalší obrazový obsah naozaj užijete. Teraz kvalita ešte narástla, hlavne pri zobrazení rýchleho pohybu - model Galaxy A52 5G má displej s obnovovacou frekvenciou 120 Hz, Galaxy A52 a A72 majú 90 Hz. A vďaka jasu 800 nitov je obraz na displeji výborne vidieť aj vonku na dennom svetle. Skvelý divácky zážitok – Displej je okrem iného vybavený certifikátom Eye Care[3] a automaticky upravuje farebnú teplotu Eye Comfort Shield[4], čo zmierňuje únavu očí pri dlhšom sledovaní.

– Displej je okrem iného vybavený certifikátom Eye Care[3] a automaticky upravuje farebnú teplotu Eye Comfort Shield[4], čo zmierňuje únavu očí pri dlhšom sledovaní. Sofistikovaný dizajn – Nové modely Galaxy A vynikajú aj sviežim dizajnom, jednoduchým a účelným. Základným prvkom nového prevedenia je tenký rámik a minimalistický priestor pre fotoaparát.

Skvelé zážitky vďaka úžasnému ekosystému Galaxy

Nové smartfóny Galaxy A sú súčasťou čoraz väčšieho ekosystému Samsung Galaxy, čo znamená ešte bohatšie zážitky z ich používania.

Srdce smart domácnosti – Systém SmartThings umožňuje prepojiť tisícky prístrojov v prostredí smart domácnosti a ľahko ich ovládať smartfónom Galaxy A. Do systému môžu patriť nositeľné zariadenia, ale aj tablety, počítače alebo televízory. Funkcia SmartThings Find umožňuje ľahko a s eleganciou nájsť spárované prístroje a lokalizačné zariadenie Galaxy SmartTag [5] s Bluetooth rozširuje ich možnosti hľadania na predmety, ktoré do systému ani nejde pripojiť. Stačí SmartTag pripevniť na vec, ktorú nechcete stratiť. Smartfón Galaxy A tak môže slúžiť ako riadiaca jednotka pre veľa ďalších prístrojov.

– Systém umožňuje prepojiť tisícky prístrojov v prostredí smart domácnosti a ľahko ich ovládať smartfónom Galaxy A. Do systému môžu patriť nositeľné zariadenia, ale aj tablety, počítače alebo televízory. Funkcia umožňuje ľahko a s eleganciou nájsť spárované prístroje a lokalizačné zariadenie s Bluetooth rozširuje ich možnosti hľadania na predmety, ktoré do systému ani nejde pripojiť. Stačí SmartTag pripevniť na vec, ktorú nechcete stratiť. Smartfón Galaxy A tak môže slúžiť ako riadiaca jednotka pre veľa ďalších prístrojov. Spoločné počúvanie hudby bez akýchkoľvek ťažkostí – Či už spoločne cvičíte doma alebo počúvate s kamarátmi podcast, môžete sa o svoje sluchové zážitky podeliť vďaka funkcii Music Share . Tá umožňuje synchronizovať váš smartfón s prístrojom kamaráta a zdieľať audio bez pripojenia k reproduktorom. Vďaka funkcii Buds Together je možné k jednému smartfónu pripojiť dvoje slúchadlá Galaxy Buds.

– Či už spoločne cvičíte doma alebo počúvate s kamarátmi podcast, môžete sa o svoje sluchové zážitky podeliť vďaka funkcii . Tá umožňuje synchronizovať váš smartfón s prístrojom kamaráta a zdieľať audio bez pripojenia k reproduktorom. Vďaka funkcii je možné k jednému smartfónu pripojiť dvoje slúchadlá Galaxy Buds. Jednoduché zdieľanie multimediálneho obsahu – Funkcia Quick Share umožňuje jednoduché zdieľanie fotografií a videozáznamov bez obmedzenia veľkosti s blízkymi zariadeniami Galaxy. Vďaka funkcii Private Share[6] si môžete vybrať, s kým chcete multimediálny obsah zdieľať, prípadne je možné zdieľanie jediným dotykom displeja odobrať.

Úžasné vlastnosti systému Galaxy - spoľahlivosť, istota, kvalita

Nové smartfóny Galaxy A ponúkajú všetko, čo si používatelia modelov Galaxy zaslúžia.

Pokoj v duši – Bez akýchkoľvek obáv sa môžete pustiť do bláznivých dobrodružstiev všetkého druhu. Galaxy A52, A52 5G i A72 sú odolné voči vode aj prachu, o čom svedčí certifikát IP67 [7] . O ochranu dát sa stará integrovaná technológia Samsung Knox [8] - osvedčený bezpečnostný systém Samsungu, vďaka ktorému sú vaše osobné údaje aj ďalšie dôležité dáta ako v bavlnke.

– Bez akýchkoľvek obáv sa môžete pustiť do bláznivých dobrodružstiev všetkého druhu. Galaxy A52, A52 5G i A72 sú odolné voči vode aj prachu, o čom svedčí certifikát . O ochranu dát sa stará integrovaná technológia - osvedčený bezpečnostný systém Samsungu, vďaka ktorému sú vaše osobné údaje aj ďalšie dôležité dáta ako v bavlnke. Batérie s dvojdňovou výdržou – Či už fotografujete, filmujete, sledujete filmy alebo robíte čokoľvek iné, iste oceníte veľkokapacitnú batériu, vďaka ktorej smartfón vydrží v chode celé dva dni[9]. Model A52 má kapacitu 4 500 mAh, model A72 5 000 mAh[10].

– Či už fotografujete, filmujete, sledujete filmy alebo robíte čokoľvek iné, iste oceníte veľkokapacitnú batériu, vďaka ktorej smartfón vydrží v chode celé dva dni[9]. Model A52 má kapacitu 4 500 mAh, model A72 5 000 mAh[10]. Bleskurýchle pripojenie 5G – Život beží ako blesk a smartfóny by mu mali stačiť. Samsung Galaxy A52 5G má dostatočný výkon, rýchlosť aj ďalšie parametre, aby pri novom pripojení pomocou 5G technológie obstál.[11]

– Život beží ako blesk a smartfóny by mu mali stačiť. Samsung Galaxy A52 5G má dostatočný výkon, rýchlosť aj ďalšie parametre, aby pri novom pripojení pomocou 5G technológie obstál.[11] Špičkové základné parametre – Medzi parametre modelov Galaxy A52, A52 5G a A72, o ktorých ešte nebola reč, patria typické vlastnosti radu Galaxy, napríklad stereo reproduktory alebo slot na pamäťovú kartu s kapacitou až 1 TB [12] . Pri počúvaní poteší technológia Dolby Atmos s mimoriadnou priestorovou hĺbkou a výborne vykreslenými detailmi. Medzi ďalšie prednosti patrí vylepšené užívateľské rozhranie One UI 3 [13] , vďaka ktorému je ovládanie nových smartfónov ešte intuitívnejšie a rýchlejšie ako predtým.

– Medzi parametre modelov Galaxy A52, A52 5G a A72, o ktorých ešte nebola reč, patria typické vlastnosti radu Galaxy, napríklad alebo . Pri počúvaní poteší technológia Dolby Atmos s mimoriadnou priestorovou hĺbkou a výborne vykreslenými detailmi. Medzi ďalšie prednosti patrí vylepšené užívateľské rozhranie , vďaka ktorému je ovládanie nových smartfónov ešte intuitívnejšie a rýchlejšie ako predtým. Podpora udržateľného vývoja – Samsung patrí k ekologicky zodpovedným značkám a neustále sa snaží vylepšiť svoje pôsobenie tak, aby napomohol udržateľnému vývoju. Galaxy A52, A52 5G aj A72 sa preto predávajú v dômyselných úsporných obaloch z ekologických materiálov[14].

– Samsung patrí k ekologicky zodpovedným značkám a neustále sa snaží vylepšiť svoje pôsobenie tak, aby napomohol udržateľnému vývoju. Galaxy A52, A52 5G aj A72 sa preto predávajú v dômyselných úsporných obaloch z ekologických materiálov[14]. Softvérové ​​aktualizácie – Užívatelia smartfónov značky Samsung majú neustále právo na aktuálnu verziu operačného systému a výnimkou nie sú ani majitelia nových modelov série A. Pri všetkých troch smartfónoch budú k dispozícii softvérové ​​aktualizácie po dobu troch generácií systému a pravidelné bezpečnostné aktualizácie po dobu minimálne štyroch rokov[15].

Technické špecifikácie

Model Galaxy A52 Galaxy A52 5G Galaxy A72 Displej 6,5” (16,5 cm) FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display (1080 x 2400),

407 ppi Obnovovacia frekvencia 90 Hz 6,5” (16,5 cm) FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display (1080 x 2400),

407 ppi Obnovovacia frekvencia 120 Hz 6,7”(17 cm) FHD+ Super AMOLED

Infinity-O Display (1080 x 2400), 394 ppi Obnovovacia frekvencia 90 Hz * Infinity-O: displej cez celú prednú plochu, takmer bez rámikov. * Rozmer displeja udáva uhlopriečka obdĺžnika bez zaoblených rohov, skutočná zobrazovacia plocha je menšia vzhľadom k zaobleným rohom a otvoru pre objektív fotoaparátu. Rozmery a hmotnosť 75,1 x 159,9 x 8,4 mm 189 g 75,1 x 159,9 x 8,4 mm 189 g 77,4 x 165,0 x 8,4 mm 203 g Fotoaparát [Predná strana] 32 MPix FF (f2,2, 0,8 µm) [Predná strana] 32 MPix FF (f2,2, 0,8 µm) [Predna strana] 32 MPix FF (f2,2, 0,8 µm) [Zadná strana] Hlavný fotoaparát: 64 MPix OIS AF (f1,8, 0.8 µm) Ultraširoký fotoaparát: 12 MPix FF (f2,2, 1.12 µm) Makro: 5 MPix FF (f2,4, 1.12 µm) Modul pre hĺbku ostrosti: 5 MPix FF (f2,4, 1.12 µm) *Zoom Digitálny zoom až 10 X [Zadná strana] Hlavný fotoaparát: 64 MPix OIS AF (f1,8, 0.8 µm) Ultraširoký fotoaparát: 12 MPix FF (f2,2, 1.12 µm) Makro: 5 MPix FF (f2,4, 1.12 µm) Modul pre hĺbku ostrosti: 5 MPix FF (f2,4, 1.12 µm) *Zoom Digitálny zoom až 10 X [Zadná strana] Hlavný fotoaparát: 64 MPix OIS AF (f1,8, 0.8 µm) Ultraširoký fotoaparát: 12 MPix FF (f2,2, 1.12 µm) Makro: 5 MPix FF (f2,4, 1.12 µm) Teleobjektív (3x): 8 MPix OIS AF (f2,4, 1.0 µm) * Zoom Digitálny zoom až 30 X Optický Zoom 3 X Procesor Octa-Core (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓) Octa-Core (2x2.2 ㎓ + 6x1.8 ㎓) Octa-Core (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓) Pamäť RAM: 6 GB ROM: 128 GB RAM: 6 GB ROM: 128 GB​ RAM: 6 GB ROM: 128 GB * Môže sa líšiť podľa trhu, modelu a mobilného operátora. * Skutočná kapacita úložného priestoru závisí od predinštalovaného softvéru. Pamäťová karta a SIM 2 sloty (SIM 1 + Hybrid) Micro SD: až 1 TB * Pamäťové karty MicroSD sa predávajú samostatne. Dostupnosť závisí od krajiny a výrobcu. * SIM karty sa predávajú samostatne. Dostupnosť závisí od krajiny a operátora. * Využitie eSIM na zariadení Galaxy môže byť podmienené softvérovou aktualizáciou alebo znemožnené na danom trhu. Dostupnosť eSIM sa môže líšiť v závislosti od operátora. Skontrolujte, či váš operátor eSIM podporuje.. Batéria 4 500 mAh (typická hodnota) 4 500 mAh (typická hodnota) 5 000 mAh (typická hodnota) * Typická hodnota podľa nezávislých laboratórnych testov. Typickou hodnotou sa rozumie priemerná odhadovaná hodnota vzhľadom na odchýlky kapacity batérie u testovaných vzoriek podľa štandardu IEC 61960. Menovitá (minimálna) kapacita je 4370 mAh pri Galaxy A52 a A52 5G, resp. 4 860 mAh u A72. Skutočná výdrž batérie závisí od prostredia v sieti, typu využitia a pod. Nabíjanie Rýchlonabíjanie 25 W Fast Charging * Káblové nabíjanie kompatibilné s QC2.0 a AFC. Operačný systém Android 11