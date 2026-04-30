Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
Včera Archív správ Nastavenia
30. apríla 2026
Raketa Ariane 6 vyniesla satelity pre projekt Amazonu, konkurenciu Starlinku
Európa posilňuje svoju pozíciu v komerčných vesmírnych štartoch, no čelí dominancii amerických spoločností. Najvýkonnejšia európska raketa
Najvýkonnejšia európska raketa Ariane 6 vo štvrtok úspešne vyniesla na obežnú dráhu 32 satelitov pre internetovú konšteláciu spoločnosti Amazon, ktorá má konkurovať sieti Starlink miliardára Elona Muska.
Raketa odštartovala z európskeho kozmodrómu vo Francúzskej Guyane o 05.57 hod. miestneho času (10.57 hod. SELČ).
Druhý štart
Približne dve hodiny po štarte boli satelity postupne uvoľnené na nízku obežnú dráhu Zeme. Úspešné dokončenie misie sprevádzal potlesk v riadiacom centre v Guayanskom vesmírnom stredisku.
Išlo o druhý štart Ariane 6 pre projekt Amazon Leo a zároveň siedmy let tejto rakety, pričom len druhýkrát využila svoju najsilnejšiu konfiguráciu so štyrmi pomocnými stupňami.
Projekt mešká
Projekt Amazon Leo, ktorý inicioval zakladateľ Jeff Bezos, má ambíciu poskytovať internetové pripojenie v oblastiach bez existujúcej infraštruktúry.
Plán počíta s nasadením približne 3 200 satelitov, no projekt sprevádzajú meškania. Aktuálne ich je na obežnej dráhe len niekoľko stoviek.
Veľká konkurencia
Konkurenčný systém Starlink spoločnosti SpaceX už výrazne napreduje a prekročil hranicu desaťtisíc satelitov na orbite.
Európska spoločnosť Arianespace plánuje pre Amazon uskutočniť celkovo 18 štartov, čo je kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti Ariane 6 na globálnom trhu vesmírnych služieb.
Zdroj: SITA.sk - Raketa Ariane 6 vyniesla satelity pre projekt Amazonu, konkurenciu Starlinku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Video: Charlotte Gott vydala v deň svojich dvadsiatych narodenín debutový singel In Too Deep
Cenu Hercova misia si z Art Filmu 2026 odnesie A. Šišková