 24hod.sk    Zaujímavosti

30. apríla 2026

Raketa Ariane 6 vyniesla satelity pre projekt Amazonu, konkurenciu Starlinku


Európa posilňuje svoju pozíciu v komerčných vesmírnych štartoch, no čelí dominancii amerických spoločností.  Najvýkonnejšia európska raketa



30.4.2026 (SITA.sk)
 

 Najvýkonnejšia európska raketa Ariane 6 vo štvrtok úspešne vyniesla na obežnú dráhu 32 satelitov pre internetovú konšteláciu spoločnosti Amazon, ktorá má konkurovať sieti Starlink miliardára Elona Muska.

 

Raketa odštartovala z európskeho kozmodrómu vo Francúzskej Guyane o 05.57 hod. miestneho času (10.57 hod. SELČ).

 

Druhý štart

 

Približne dve hodiny po štarte boli satelity postupne uvoľnené na nízku obežnú dráhu Zeme. Úspešné dokončenie misie sprevádzal potlesk v riadiacom centre v Guayanskom vesmírnom stredisku.

 

Išlo o druhý štart Ariane 6 pre projekt Amazon Leo a zároveň siedmy let tejto rakety, pričom len druhýkrát využila svoju najsilnejšiu konfiguráciu so štyrmi pomocnými stupňami.

 

Projekt mešká

 

Projekt Amazon Leo, ktorý inicioval zakladateľ Jeff Bezos, má ambíciu poskytovať internetové pripojenie v oblastiach bez existujúcej infraštruktúry.

 

Plán počíta s nasadením približne 3 200 satelitov, no projekt sprevádzajú meškania. Aktuálne ich je na obežnej dráhe len niekoľko stoviek.

 

Veľká konkurencia

 

Konkurenčný systém Starlink spoločnosti SpaceX už výrazne napreduje a prekročil hranicu desaťtisíc satelitov na orbite.

 

Európska spoločnosť Arianespace plánuje pre Amazon uskutočniť celkovo 18 štartov, čo je kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti Ariane 6 na globálnom trhu vesmírnych služieb.




Zdroj: SITA.sk

Tagy: Obežná dráha Zeme Satelity Štart rakety Vesmírny program
