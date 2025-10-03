|
Piatok 3.10.2025
Meniny má Stela
Denník - Správy
03. októbra 2025
Video: Dara Rolins vás prostredníctvom videoklipu vezme do neba a späť!
Spevácka ikona Dara Rolins piesňou DO NEBA ponúka ochutnávku pripravovaného albumu. Novinku naživo odpremiérovala v reality šou Love Island. Vo videoklipe ukázala, že predstavivosti sa medze nekladú.
Zdieľať
Jedna z najúspešnejších speváčok v našich končinách, ale aj v susedných Čechách - Dara Rolins potešila fanúšikov hneď niekoľkými novinkami. Mimoriadne zaneprázdnená Dara si vo svojom kalendári našla čas aj na chvíle strávené v nahrávacích štúdiách. Výsledkom sú skladby, ktoré sa objavia na jej novom štúdiovom albume, ktorý plánuje vydať ešte tento rok.
Prvý singel z pripravovanej štúdiovky – DO NEBA – Dara po prvýkrát predstavila originálnym spôsobom, a to pred zrakmi účinkujúcich reality šou Love Island, ktorú je na Slovensku možné sledovať na Voyo a v Česku na Oneplay. „Pesnička DO NEBA bola prvá, ktorú som na môj nový album nahrala. Aj preto som sa rozhodla dať jej prvenstvo pri jeho predstavení. Odštartovala tie ďalšie a zadefinovala celý vibe albumu. Chcela som, aby sa celý album ,vlnil‘ :). A Do neba má tú moc roztancovať vás hneď od prvej noty,“ vysvetľuje speváčka voľbu pilotného singla.
Na vzniku piesne sa podieľalo hneď niekoľko zahraničných autorov vrátane producenta Serbana Cazana. Text má na svedomí samotná speváčka. „Nie je nijak komplikovaný ani nezrozumiteľný. Povedala by som, typický pre takúto tanečnú vec, ktorá má ambíciu odstreliť vás na párty až DO NEBA,“ približuje Dara význam tanečného hitu.
Snový let až za hranice fantázie
Dara novej piesni dopriala aj videoklip, ktorý vyráža dych. Vizuál DO NEBA bol vytvorený za pomoci AI. „Jej predĺženou rukou bol môj grécky kamarát Nikos Kaleadis, ktorý sa podobným srandičkám venuje,“ predstavuje Dara autora snímky. „Ide o fantasy, sen, vesmírny let až do neba a späť. Nešlo nám o striktné dodržanie logiky, ani som neriešila, že si v niektorých ,Dara verziách‘ nie som stopercentne podobná. Ide o fun a nadhľad. “Based on Dara” video, ktorého účelom bolo dokresliť vibe pesničky,“ dodáva spevácka diva k téme videa.
Nový album na spadnutie
Avizovaný album s názvom ZNOVA A ZAS plánuje Dara vydať po ôsmich rokoch od toho posledného. Nový nosič vznikal toto leto a stojí za ním množstvo talentu rozmanitých autorov a producentov nielen zo Slovenska a Čiech. „Teší ma, že som opäť nadviazala nové, zahraničné spolupráce a pracovalo sa na všetky možné svetové strany :). Bolo to osviežujúce a zábavné! Chlapci, ktorí stoja za polovicou produkcie, sa podieľajú na hudobných projektoch svetových hviezd ako Rita Ora, Dua Lipa, k-popovej megastar Jennie a podobne,“ prezradila spevácka ikona, že to “rozjela“ medzinárodne, čo sa odrazilo aj na zvuku albumu.
Fanúšikovia si ho budú môcť ako celok vypočuť už na jeseň tohto roku. Nosič bude obsahovať deväť nových trackov a dva remixy. „Ešte predtým, než vyjde celý album, máme v pláne ,odtajniť‘ obal, zoznam pesničiek a dve ďalšie skladby. Jednou z nich bude aj duet – jediný feat. na albume – s mojou dcérou Lolou, s názvom JAK CHCEM JA,“ odhaľuje Dara, na čo sa priaznivci jej hudby môžu v najbližších týždňoch tešiť.
Medzi skladbami, ktoré česko-slovenská spevácka ikona zaradila na album, si Dara našla aj svoju srdcovku. „Jedná sa o poslednú pesničku na albume, ŠŤASTIE. A prečo, to pochopí každý hneď, ako si ju pustí ????,“ láka Dara na záver.
