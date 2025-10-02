Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

02. októbra 2025

Keď sa proroctvo stane realitou. Je tu novinka Ako vyriešiť vlastnú vraždu



Kristen Perrin prináša vo svojom debute Ako vyriešiť vlastnú vraždu originálnu zápletku, ktorá okamžite zaujme.



Keď sa proroctvo stane realitou. Je tu novinka Ako vyriešiť vlastnú vraždu

Ocitnete sa v spleti intríg, humoru a napätia, ktoré spájajú klasickú britskú detektívku so sviežim moderným štýlom.

Frances Adamsová odjakživa tvrdila, že ju zavraždia. Ukázalo sa, že mala pravdu.

V roku 1965 na vidieckom jarmoku predpovedá veštica Frances Adamsovej mrazivú budúcnosť: jedného dňa bude zavraždená. Táto predpoveď sa stane impulzom pre jej celoživotnú prácu – pokus o vyriešenie zločinu, ktorý sa ešte nestal.

Takmer o šesťdesiat rokov neskôr je Annie Adamsová pozvaná na stretnutie do rozľahlého vidieckeho sídla svojej bohatej a samotárskej pratety Frances. Keď však Annie dorazí do malebnej anglickej dedinky Castle Knoll, Frances je mŕtva a všetko nasvedčuje tomu, že ide o vraždu.

Annie je odhodlaná chytiť vraha, ale vďaka Francesinmu celoživotnému zvyku vyhrabávať tajomstvá a lži sa zdá, že každý milý a excentrický dedinčan môže mať motív.

Podarí sa Annie bezpečne odhaliť temné tajomstvo v srdci Castle Knoll, alebo ju vyťahovanie minulosti na povrch vrhne do cesty vrahovi? Ako sa Annie približuje k pravde a k nebezpečenstvu, začína sa obávať, že namiesto majetku zdedí osud svojej pratety.

Ako vyriešiť vlastnú vraždu má svieži štýl, humor prelínajúci sa s tematikou vraždy a atraktívne prostredie. Na jednej strane je tu dedinská komunita plná klebiet, rivalít a dávnych krívd, na druhej strane originálny koncept ženy, ktorá sa snaží rozlúsknuť vlastnú vraždu ešte predtým, než k nej dôjde.

Autorka Kristen Perrin sama priznáva, že ju inšpirovala atmosféra klasických detektívok od Agathy Christie. Dedinka Castle Knoll má byť poctou St. Mary Mead či iným literárnym prostrediam, kde sa za idylickým povrchom skrývajú temné tajomstvá.

Ak milujete britské kriminálky s atmosférou, kde každá postava môže byť vrahom, Ako vyriešiť vlastnú vraždu je presne pre vás. Je to kombinácia napätia, zábavy a postáv, ktoré si zamilujete aj napriek ich chybám. Navyše ide o prvý diel série, takže je jasné, že záhady Castle Knoll budú pokračovať.


