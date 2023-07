VIDEO: David Žbirka predstaví projekt Sunnbrella aj na Slovensku

O Davidovi Žbirkovi sa doteraz hovorilo hlavne v súvislosti s jeho otcom Miroslavom, ktorému produkoval oceňovaný album Posledné veci. Tento nadaný a už pomerne etablovaný hudobník teraz po svete intenzívne koncertuje so svojim projektom Sunnbrella. Spolu so svojou priateľkou Claire Peng a Patrickom Jamesom Fitzroyom, s ktorým spolu produkovali Mekyho album, vydali debutový album Heartworn, ktorý je inšpirovaný zvukom britskej scény 90. rokov. Naživo ho David Žbirka a jeho spoluhráči predstavia aj v Česku a na Slovensku, 29. júla na festivale Pop Messe v Brne, 31. júla v Ostrave, 1. augusta v Košiciach (Tabačka), 2. augusta v Bratislave (Nová Cvernovka) a 3. augusta v Prahe. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.





"Album Heartworn vznikal od konca roku 2019. Celá myšlienka projektu kapely Sunnbrella bola dostať moje sólové pesničky na vyššiu úroveň. Dovtedy som produkoval nahrávky s tzv. lo-fi soundom, čo znamená, že som ich nahrával doma v izbe, používal málo nástrojov a tie nahrávky neboli veľmi dobre vyprodukované. Preto som sa na konci roku 2019 rozhodol nahrať album, ktorý bude znieť plnšie a s lepším zvukom," povedal o novom albume David Žbirka a dodal: "Bolo to zhodou okolností presne v čase, keď sme sa s producentom Patrickom Fitzroyom pripravovali na nahrávanie otcovho albumu Posledné veci. Počas kovidu sa to kúskovalo, pretože Patrick asi trikrát sťahoval štúdio a nemali sme na to veľký rozpočet. Využili sme aj študentské priestory Abbey Road, kde sme mohli robiť zadarmo len preto, lebo tam jeden náš kamarát študoval a mal prístup na pár hodín denne. Ale sme za to všetko veľmi vďační. Album skupiny Sunnbrella vyšiel až po albume Posledné veci, keď už som mal čas sa k nemu vrátiť a dokončiť ho."Väčšinu nástrojov na album nahral David Žbirka, v niektorých pesničkách sa pridal aj Patrick James Fitzroy, jedno gitarové sólo nahral gitarista Gabriel Winterfield. Album, ktorý získal množstvo pozitívnych ohlasov a recenzií po celom svete, je ovplyvnený hudbou z prelomu 80. a 90. rokov.