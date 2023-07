Video: Komédia o najznámejšej bábike sveta vstupuje do slovenských kín

Komédia Barbie dostala prívlastok "najočakávanejší film roka". Snímka o najznámejšej bábike sveta vstupuje vo štvrtok do slovenských kín. Za sebou má slávnostnú premiéru v Bratislave aj sériu predpremiérových premietaní vo vybraných kinách. "Len na 18 predpremiérových premietaniach ju videlo neuveriteľných 3135 diváčok a divákov. A to ju ten skutočný nápor čaká až cez víkend," informoval TASR Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film.





Hlavnou hrdinkou filmu je klasická Barbie, všeobecne obľúbená, bezstarostná a považovaná vo svojom svete za dokonalú. Keď sa jej stane viacero nečakaných udalostí - klesnú jej päty na zem a začne mať myšlienky o smrti, jej život naberie nový smer. "Aby zistila, čo to znamená a ako môže stav zmeniť na ten pôvodný, rozhodne sa vydať do sveta ľudí. Spoločnosť jej neplánovane robí aj frajer Ken a pre oboch to bude výlet, ktorý ich navždy zmení," približuje distribučná spoločnosť.Slávnostná premiéra "pestrofarebného filmu" sa konala v Bratislave v utorok (18. 7.). Filmovú novinku si prišli pozrieť napríklad herečky Zuzana Vačková, Martina Zábranská, speváčky Ronie, Mamba či Veronika Strapková, na Barbie bol zvedavý aj moderátor Andrej Bičan. "Film si vychutnalo aj množstvo influenceriek a influencerov, v drvivej väčšine prípadov štýlovo oblečených do ružovej farby či typicky 'barbieovského outfitu'," dodáva Gašparík.