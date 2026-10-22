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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
22. októbra 2026
Video: Dekameron ako knižný klenot. Slávne príbehy Boccaccia vychádzajú v luxusnom vydaní
Sto príbehov, desať dní rozprávania a sedem žien s tromi mladými mužmi, ktorí hľadajú útočisko pred morovou epidémiou.
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Dekameron Giovanniho Boccaccia patrí k zásadným dielam európskej literatúry. Teraz vychádza v luxusnom spracovaní, ktoré spája slovenský preklad, výnimočnú výtvarnú tvorbu, ručnú väzbu a zberateľské detaily. Exkluzívny Dekameron nájdete iba na LuxusnaKniznica.sk.
Dekameron v ako luxusné knižné umelecké dielo
Giovanni Boccaccio patrí k autorom, ktorí dokázali zachytiť ľudskú povahu s humorom, iróniou aj prekvapujúcou otvorenosťou. Jeho Dekameron vznikol v 14. storočí, no príbehy o láske, nevere, túžbe, dôvtipe a ľudských slabostiach nestratili svoju príťažlivosť ani po takmer siedmich storočiach. Teraz sa toto významné dielo európskej literatúry vracia v podobe, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť. Luxusná knižnica pripravila výpravné vydanie, v ktorom sa klasický text stretáva so slovenským výtvarným umením a precíznym kníhviazačským remeslom.
Základná situácia Dekameronu je jednoduchá, no mimoriadne účinná. Florencia sa zmieta v morovej epidémii a skupina desiatich mladých ľudí – siedmich žien a troch mužov – sa rozhodne odísť z mesta na vidiek. V ústraní si spríjemňujú dni rozhovormi, hudbou a rozprávaním príbehov. Počas desiatich dní zaznie sto noviel, ktoré tvoria jadro celého diela.
Dekameron ožil po 600 rokoch
Dielo sa považuje za jeden z míľnikov talianskej prózy a malo významný vplyv na ďalší vývoj európskeho rozprávačstva. Boccaccio dokázal spojiť pozorovanie každodenného života s humorom, dramatickou situáciou a presne vystavanou pointou. Jeho príbehy ukazujú, že ľudí nemožno jednoducho rozdeliť na dobrých a zlých. Často konáme podľa okolností, vlastných túžob či príležitostí, ktoré sa nám naskytnú.
Dekameron je preto zaujímavý nielen ako historická literatúra. Ponúka aj pohľad na to, ako sa menia spoločenské pravidlá, no niektoré ľudské vlastnosti zostávajú prekvapivo stabilné. Túžba po láske, peniazoch, uznaní či slobode je zrozumiteľná aj súčasnému čitateľovi.
Treba však počítať s tým, že ide o dielo svojej doby. Niektoré príbehy obsahujú dobovo podmienené predstavy o ženách, spoločnosti či náboženstve a niektoré situácie môžu dnešnému čitateľovi pripadať provokatívne. Dekameron nie je uhladená zbierka poučných rozprávok. Jeho čaro spočíva aj v otvorenosti, s akou ukazuje ľudské túžby a slabosti.
Luxusné vydanie v nádhernom prevedení
Osobitnou kapitolou je samotné spracovanie knihy. Luxusná knižnica sa rozhodla vydať Dekameron ako výpravné dielo, pri ktorom nie je dôležitý iba obsah, ale aj materiály, výtvarná koncepcia a spôsob výroby.
Publikácia má formát 200 × 260 milimetrov a rozsah 656 strán. Ide o veľkoryso koncipovanú knihu, ktorá má pri čítaní aj vystavení pôsobiť ako plnohodnotný umelecký objekt.
Výrazným prvkom je väzba. Každý výtlačok je ručne viazaný v hnedej koži v nemeckej kníhviazačskej dielni Richarda Mayera v Esslingene. Obálku zdobí razba dvoma zlatými fóliami a sleporazba, teda reliéfna úprava bez použitia farby. Pozornosť púta aj špeciálna farebná oriezka s motívom Dekameronu.
Väzba je ručne šitá, doplnená koženými kapitálikmi a zlatou stuhou, ktorá slúži ako záložka. Aj tieto prvky ukazujú, že nejde o bežné vydanie, pri ktorom sa všetko podriaďuje čo najjednoduchšej priemyselnej výrobe. Cieľom je vytvoriť knihu, ktorej fyzické spracovanie bude zodpovedať významu samotného textu.
Súčasťou kompletu je aj pevné puzdro. To je potlačené dvoma farbami Pantone a zdobené zlatou fóliou. Každý kus má byť navyše ručne očíslovaný kaligrafickým písmom. Takéto riešenie podčiarkuje zberateľský charakter publikácie.
Pozrite si video reportáž z uvedenia knihy:
Slovenskí výtvarníci dali klasike novú tvár
Na vizuálnej podobe vydania sa podieľali dvaja slovenskí tvorcovia. Ilustrácie vytvoril výtvarník Zsolt Lukács, grafický dizajn navrhla Mária Rojko.
Lukács pri práci využil digitálne technológie a nástroje umelej inteligencie, ktoré spojil s vlastnými výtvarnými princípmi a autorským rukopisom. Výsledkom je ilustrátorský prístup, ktorý sa nesnaží iba mechanicky rekonštruovať renesančné prostredie, ale interpretuje klasické dielo súčasným vizuálnym jazykom.
Mária Rojko sa postarala o grafickú úpravu a celkovú vizuálnu koncepciu. Pri takomto vydaní je jej úloha podstatná: ilustrácie, typografia, rozloženie strán, farby aj materiály musia vytvárať jednotný celok. Luxusná kniha totiž nepôsobí výnimočne iba vďaka drahým materiálom. Rozhoduje aj to, ako spolu jednotlivé prvky fungujú.
Základom vydania je slovenský preklad Mikuláša Pažitku, ktorý pochádza zo šesťdesiatych rokov minulého storočia a pre túto publikáciu bol redakčne upravený. Nová výtvarná podoba tak nadväzuje na starší slovenský preklad a zároveň mu dáva nový kontext.
Toto vydanie Dekameronu spája dve podoby čitateľského zážitku: radosť z Boccacciových príbehov a potešenie z knihy, pri ktorej si možno všimnúť aj spôsob, akým vznikla. Pre človeka, ktorý si váži literárnu klasiku aj knižné remeslo, môže byť práve táto kombinácia dôvodom, prečo dať Dekameronu miesto v domácej knižnici.Milan Buno, knižný publicista
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