|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 20.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vendelín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
20. októbra 2026
Obhajuje muža obvineného z vraždy. Prokurátorom je jej vlastný manžel!
Vražda uznávaného sudcu postaví proti sebe dvoch právnikov, ktorí sa dobre poznajú aj mimo súdnej siene.
Zdieľať
Leila Reynoldsová obhajuje podozrivého, zatiaľ čo jej manžel Julian Kesler pripravuje obžalobu. Do prípadu navyše vstupuje záhadná svedkyňa a niekto, kto pozná Leiline najcitlivejšie tajomstvá. Jo Murrayová v románe Rozbor jednej vraždy spája súdnu drámu s psychologickým napätím a osobnými konfliktmi.
Leila stojí pred profesionálnou výzvou, ktorá by mohla rozhodnúť o jej budúcnosti. Jack Millman, bývalý trestanec pracujúci ako vyhadzovač v pánskom klube Temptation, je obvinený z vraždy sudcu Antona Smytha. Hoci mu hrozí prísny trest, odmieta spolupracovať tak, ako by jeho obhajkyňa potrebovala. Na otázky neodpovedá a trvá na tom, že svoju verziu udalostí prednesie až na súde.
Pre Leilu je to nočná mora. Bez výpovede klienta musí sama hľadať dôkazy, preverovať svedkov a zostaviť obhajobu, ktorá obstojí pred porotou. Navyše musí počítať s tým, že proti nej stojí Julian Kesler, skúsený prokurátor, ktorý ju kedysi učil právnickému remeslu. Dnes je jej manželom.
Príbeh sa neodohráva iba v súdnej sieni. Významnú úlohu zohráva aj záhadná svedkyňa X, ktorej výpovede postupne odhaľujú bolestivé detstvo poznačené manipulatívnym a násilníckym otcom. Dievča sa naučilo, že na prežitie niekedy nestačí hovoriť pravdu. Musí vedieť, ako s ňou naložiť, čo zatajiť a ako presvedčiť ostatných, aby uverili jej verzii.
Postupne začína byť zrejmé, že jej príbeh sa môže dotýkať aj Leilinej minulosti. K tomu sa pridávajú anonymné hrozby od niekoho, kto advokátku sleduje na sociálnych sieťach a pozná jej najcitlivejšie tajomstvá.
Jo Murrayová tak rozširuje klasickú zápletku o vražde o psychologickú rovinu. Nejde iba o to, kto zabil sudcu, ale aj o to, ako ľudia vytvárajú vlastné verzie minulosti a prečo niektoré tajomstvá radšej chránia za každú cenu.
Jednou zo zaujímavostí knihy je životopis samotnej autorky. Jo Murrayová vyrastala v anglickom Teesside v 90. rokoch, keď sa podľa jej vlastných slov dievčatám z robotníckeho prostredia často naznačovalo, že kariéra advokátky nie je pre ne. Napriek tomu vyštudovala právo a pracovala ako trestná advokátka. Neskôr sa venovala rodine a písaniu. Pod pseudonymom Roxie Cooper publikovala aj ženskú prózu.
Práve právnická prax je pre jej debutový triler veľkou výhodou. Autorka dokáže priblížiť nielen samotné pojednávanie, ale aj menej efektnú, zato nevyhnutnú prácu, ktorá mu predchádza: preverovanie dôkazov, rozhovory so svedkami, prípravu argumentov a hľadanie slabých miest v protistrane.
Román zároveň otvára otázky postavenia žien v právnickom prostredí, spoločenských rozdielov a nerovnomerného rozdelenia moci. Leila musí dokazovať svoju odbornosť v situácii, v ktorej sa od nej očakáva takmer nemožné. Jej príbeh preto nie je len súbojom dvoch právnických tímov, ale aj zápasom o rešpekt a právo rozhodovať o vlastnej profesionálnej budúcnosti.
Rozbor jednej vraždy je právnický triler pre čitateľov, ktorí majú radi komplikované prípady, výpovede svedkov a postavy, ktorých motívy nie sú na prvý pohľad jasné. Jo Murrayová kombinuje realistické súdne prostredie s osobnými konfliktmi a postupne odhaľovanými tajomstvami. Silnou stránkou knihy je aj samotná Leila. Nie je neomylnou právničkou, ktorá má na všetko okamžitú odpoveď. Musí improvizovať, pochybovať o ľuďoch okolo seba a rozhodovať sa v situáciách, keď každá možnosť prináša riziko.
Prečítajte si tiež
Budúci rok môže priniesť mimoriadne počasie, ktoré by mohlo byť drsnejšie, ako sa očakávalo
Ellie Goulding vystúpi na Colours of Ostrava 2027. V programe doplní Robbieho Williamsa