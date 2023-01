Video: Deväť nadupaných filmových noviniek, ktoré na Vás čakajú v kine

V januári si môžete na veľkom plátne pozrieť emotívnu komédiu Muž menom Otto v hlavnej úlohe s Tomom Hanksom, čarovný príbeh o kamarátstve Zúbková víla alebo sa zabaviť na Ladies Movie Night s filmom Čo s tým má láska?.





Január odštartuje akčná komédia Fortunova hra, v ktorej musí elitný agent Orson Fortune (Jason Statham) vystopovať a zabrániť predaj novej smrtiacej zbrane, ktorú vlastní nebezpečný miliardár a obchodník so zbraňami (Hugh Grant). Hoci Fortune najradšej pracuje sám, tentokrát musí do tímu prijať niekoľko ďalších superagentov (Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone). Táto partia špeciálnych agentov si ku sebe na pomoc vydieraním naverbujú slávneho hollywoodskeho herca (Josh Hartnett), ktorý bude slúžiť ako návnada pre excentrického miliardára počas tajnej misie na záchranu sveta. To, ako tajná misia elitných agentov skončí sa dozviete od 5. januára.Emotívna komédia Muž menom Otto plná ľudskosti podľa svetového knižného bestselleru. Fantastický Tom Hanks v hlavnej úlohe hrá nevrlého dôchodcu so skalopevnými zvykmi, ktorý po smrti milovanej manželky zanevrel na život. Z osamelosti ho však vytrhne mladá rodinka nových susedov, ktorí hneď pri príchode vrazia do jeho poštovej schránky. M3GAN je zázrak umelej inteligencie. Bábika ako živa, naprogramovaná tak, aby bola dokonalým spoločníkom dieťaťa a najväčším spojencom rodiča. Navrhla ju Gemma, geniálna autorka robotov z hračkárskej spoločnosti. M3GAN dokáže počúvať, pozorovať, učiť sa. Predovšetkým je však najlepším priateľom, učiteľom, partnerom a ochrancom dieťaťa, ku ktorému je pripútaný. Gemma sa nečakane ocitne v situácii, na ktorú vôbec nie je pripravená. Stane sa pestúnkou a náhradným rodičom svojej osirelej malej netere Cady. Pod silným tlakom v práci sa preto rozhodne spojiť Cady so svojím prototypom bábikou M3GAN a pokúsiť sa vyriešiť oba problémy. Toto rozhodnutie má nepredstaviteľné dôsledky. Túto hrôzostrašnú snímku si môžete pozrieť od 12. januára.V snímke A potom prišla láska… sa pozeráme na príbeh psychologičky Kristíny (Pavla Tomicová), ktorá zúfalo hľadá lásku a šťastie. Rozhodne sa preto odísť so svojou dospelou dcérou Sárou (Sára Venclovská) na ozdravný víkend za kartárkou Zdenou (Tereza Hofová). Cez pochybné rodové liečenie a výklady kariet zistí viac nielen o svojom problematickom vzťahu k okoliu, ale aj k dcére a sebe samej. Príde na konci ozdravovania konečne aj láska? Film sa bude premietať spolu s krátkym slovenským filmom Zjavenie Jána režiséra Andreja Kolenčíka od 12. januára .Líba - mamička, babička, ale predovšetkým vládkyňa rodiny, má okrúhle narodeniny. Tie sa vždy oslavujú v rodinnom kruhu, ale o tom, koľké to práve sú, sa nahlas v rodine nehovorí, takže je to tak trochu tajomstvo. To ale nie je jediné tajomstvo, ktoré rodina skrýva. Petr sa rozhodne, že prvýkrát po rokoch nebude oslavovať narodeniny s matkou. Predstiera chorobu a z rodinnej oslavy sa vyhovorí. Táto zdanlivo nevinná lož je ale zásadnou chybou, ktorá spustí lavínu nečakaných udalostí, a tak sa celá veľká rodina namiesto pokojnej oslavy okrúhlych narodenín ocitne na ceste, kde jedna nepredvídateľná situácia predbieha druhú. Komédia Želanie k narodeninám o tom, ako sa rodinná oslava môže zvrtnúť na divokú jazdu si môžete pozrieť od 19. januára.Damien Chazelle nakrútil film Babylon o vzostupoch aj pádoch hrdinov filmárskeho šialenstva v dekadentnom Hollywoode dvadsiatych rokov minulého storočia. Nemé filmy ustupujú zvukovým a ich herci aj tvorcovia sa tomu snažia prispôsobiť. Nie všetkým táto zmena vyhovuje. V hlavných úlohách sa predstavia Margot Robbie a Brad Pitt. Snímok s hviezdnym obsadením si môžete pozrieť v kinosalách od 19. januára.Pád lietadla bol len začiatok akčného filmu Mayday. Pilot Brodie Torrance (Gerard Butler) zachráni svojich pasažierov pred zásahom blesku riskantným pristátím na ostrove zničenom vojnou - zistí, že prežitie pristátia je len začiatok. Keď väčšinu pasažierov zajmú nebezpeční povstalci ako rukojemníkov, jediný, na koho sa Torrance môže spoľahnúť, je Louis Gaspare (Mike Colter), obvinený vrah, ktorého prevážala FBI. Na záchranu cestujúcich bude Torrance potrebovať Louisovu pomoc, pričom zistí, že Louis Gaspare vie prekvapiť. Dychvyrážajúci boj o prežitie si môžete vychutnať od 19. januára.Violetta, večne zvedavá a rozmarná víla sa chce stať zúbkovou vílou, no stále nedokáže vykúzliť hračky, ktoré by mala deťom nechať za zúbky. Veľká skúška sa blíži a zúbkovými vílami sa môžu stať len tí, ktorí úspešne zložili skúšku. Violetta zlyhá, no napriek tomu odchádza do ľudského sveta bez povolenia. Všetko sa pokazí, keď sa kvôli nehode nedokáže vrátiť do sveta víl, a tak je nútená požiadať o pomoc malé dievčatko Maxie. Čarovný príbeh o kamarátstve Zúbková víla si budeme môcť pozrieť od 19. januára.24. januára sa môžete tešiť aj na obľúbenús premietaním novej romantickej komédie Čo s tým má láska? od producentov filmov Láska nebeská a Denník Bridget Jonesovej. Ako nájsť v dnešnom svete trvalú lásku? Filmárka Zoe (Lily James) si pri hľadaní toho pravého užila len niekoľko zlých rande a veľa komických príhod, ale žiadny princ na bielom koni sa nekonal. Jej kamarát z detstva a sused Kazim (Shazad Latif) to skúša inak. Podľa vzoru svojich rodičov sa rozhodne pre dohodnuté manželstvo s krásnou a vzdelanou nevestou z Pakistanu. Zoe ho s kamerou sprevádza na jeho ceste z Londýna do Lahore, kde sa má Kazim oženiť s cudzinkou, ktorú mu vybrali jeho rodičia, a pritom začne uvažovať o tom, či by si z tohto odlišného prístupu k hľadaniu lásky nemohla vziať niečo aj pre seba… Zažite 24. januára so Zoe cestu hľadania pravej lásky na Ladies Movie Night v Cinema City Aupark alebo od 26. januára vo všetkých kinách .