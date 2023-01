Elon Musk obrovskou stratou osobného majetku prekonal svetový rekord, najväčší pokles spôsobilo prevzatie Twitteru

Nedostatočná pozornosť

Klesli akcie

12.1.2023 - Elon Musk prekonal svetový rekord najväčšou stratou osobného majetku v dejinách. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Musk podľa webstránky Guinnessových svetových rekordov od novembra 2021 do decembra 2022 prišiel o zhruba 165 miliárd dolárov. Tieto čísla vychádzajú z údajov zverejnených časopisom Forbes, no podľa Guinnessových rekordov ďalšie zdroje naznačujú, že Muskove straty môžu byť ešte vyššie.Straty nasledujú po poklese hodnoty akcií Muskovho výrobcu elektromobilov Tesla po tom, ako vlani kúpil sociálnu a mikroblogovaciu sieť Twitter . Toto prevzatie, za ktoré zaplatil 44 miliárd dolárov vyvolalo medzi investormi obavy, že Tesle nevenuje dostatočnú pozornosť.Muskove straty od novembra 2021 prekonali predchádzajúci rekord vo výške 58,6 miliardy dolárov, o ktoré v roku 2000 prišiel japonský technologický investor Masajoši Son.V decembri prišiel Musk aj o post najbohatšieho človeka na svete, kde ho vystriedal francúzsky podnikateľ Bernard Arnault , ktorý je generálnym riaditeľom skupiny luxusných značiek LVMH.Muskov majetok má podľa Forbes v súčasnosti hodnotu 178 miliárd dolárov, zatiaľ čo Arnaultov odhadujú na 188 miliárd dolárov.Hodnota akcií Tesly podľa BBC v roku 2022 klesla o približne 65 %, čo čiastočne spôsobil výkon spoločnosti, keď za rok dodala len 1,3 milióna vozidiel, čo nesplnilo očakávania Wall Street.Najväčšiu časť tohto poklesu však spôsobil sám Musk prevzatím Twitteru, následným rozsiahlym prepúšťaním zamestnancov sociálnej siete a zmenami týkajúcimi sa moderácie obsahu.Mnohí investori Tesly sú presvedčení, že by sa mal sústrediť na výrobcu elektromobilov, ktorý čelí klesajúcemu dopytu v dôsledku obáv z recesie, rastúcej konkurencii a tiež problémom vo výrobe súvisiacim s pandémiou COVID-19.