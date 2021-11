Video: DJI predstavil špičkový dron DJI Mavic 3

Zdvihnite vašu kreativitu do výšin

Zachyťte nezabudnuteľné zábery a popustite uzdu vašej kreativite s využitím nového dronu DJI Mavic 3. Ten sa pýši dvoma kamerami Hasselblad so 4/3 CMOS senzorom. To vám umožní natáčať úchvatné 5K videá. Dron na diaľkové ovládanie prešiel radom inovácií, vďaka ktorým je s ním let ešte hladší a plynulejší. Automatické rozpoznávanie prekážok spoľahlivo ochráni dron DJI Mavic 3 pred nehodami. Pokiaľ budete chcieť, stlačením jediného tlačidla sa dron môže vrátiť na miesto odkiaľ vzlietol, a to isté vykoná, ak stratí signál. Dron DJI Mavic 3 dokáže prenášať video až na vzdialenosť 15 km. Zlepšenie sa prejavilo aj na výdrži batérie, vďaka ktorej vydrží dron v bezvetrí až 46 minút. Vo vzduchu sa môžete s lietajúcim dronom preháňať rýchlosťou až 75 km/h.

Dron na diaľkové ovládanie DJI Mavic 3 využíva dve kamery Hasselblad

Aby dron na diaľkové ovládanie DJI Mavic 3 zabezpečil tie najkvalitnejšie zábery bez kompromisov, upravila ikonická švédska značka Hasselblad svoju L2D-20c kameru pre leteckú fotografiu priamo na mieru dronu DJI Mavic 3. V Hasselblad sa dodržiavajú prísne štandardy, ktoré sa kladú na výkon hardvéru aj softvérové algoritmy. Kvalita obrazu dronu DJI Mavic 3 tak prudko stúpa k výšinám.

4/3 CMOS – väčší senzor neposkytuje dronu DJI Mavic 3 iba vyššie rozlíšenie a dynamický rozsah, ale tiež zníži šum pri zlých svetelných podmienkach. 4/3 CMOS senzor uchová viac detailov vo svetlách aj tieňoch vďaka 12,8-stopovému dynamickému rozsahu

Nastaviteľná clona – tú oceníte pri práci s dronom DJI Mavic 3 v širokom spektre svetelných podmienok

Nastaviteľná clona je k dispozícii, aby bola dostupná fotografom v širokom spektre rôznych svetelných podmienok.

Široké 84° FOV – zachyťte väčšie množstvo krištáľovo ostrých detailov s 24 mm objektívom a automatickým zaostrovaním, ktorý má FOV 84° – a navyše váži iba 12,5 gramu

Vision Detection Auto Focus (VDAF) – kamera dronu DJI Mavic 3 disponuje technológiou VDAF, ktorá na zaostrenie využíva dáta o vzdialenosti a optimalizuje rýchlosť ostrenia.

Hasselblad Natural Colour Solution – DJI Mavic 3 reprodukuje presné farby

Neoddeliteľnou súčasťou filozofie Hasselblad je nespoliehať sa iba na post-processing. Práve preto kamery použité v drone vytvoria zábery s veľmi presnými a prirodzenými farbami. Tie sú navyše skalibrované na úrovni pixelov a majú zabudovanú HNCS (Hasselblad Natural Colour Solution). Presnosť farieb je dosiahnutá tak, že farebné dáta zachytené senzorom sa konvertujú pomocou unikátneho algoritmu.

Výsledky dronu s kamerou 5K DJI Mavic 3 hovoria samy za seba

Dron s kamerou 5K DJI Mavic 3 disponuje kamerovým systémom Hasselblad L2D-20c, pomocou ktorého vytvoríte profesionálne zábery. Vďaka vyššiemu dynamickému rozsahu docielite prirodzené prechody medzi svetlom a tieňom aj so zachovaním informácií o hĺbke. Väčší 3/4 CMOS senzor totiž poskytne čistý obraz aj pri zlom osvetlení.

Profesionálne parametre pre video

Dron s kamerou DJI Mavic 3 natáča video vo vysokom rozlíšení pri zachovaní vysokej snímkovacej frekvencii (4K/120 fps), vďaka čomu docielite profesionálne výsledky. Kamera dronu nahráva až 1 miliardu farieb vďaka 10-bitovému D-Log profilu, ktorý ponúka prirodzené farby a pokročilú flexibilitu v úprave a color gradingu.

Lietajúci dron DJI Mavic 3 so senzormi na detekciu prekážok

Sústreďte sa iba na zachytenie toho najlepšieho záberu a zvyšok nechajte na lietajúci dron DJI Mavic 3. Jeho niekoľko širokouhlých vison senzorov spolupracuje totiž s výkonným výpočtovým procesorom. Vďaka tomu sa vyhne prekážkam vo všetkých smeroch. Využiť môžete režim „Pokročilý RTH“, ktorý umožní dronu DJI Mavic 3 automaticky zvoliť optimálnu cestu späť na bod vzletu. Režim sa aktivuje aj vtedy, keď lietajúci dron Mavic 3 stratí signál.

S dronom na ovládanie DJI Mavic 3 si užijete perfektný let

Dron na ovládanie DJI Mavic 3 je až o 50 % odolnejší voči vetru, než jeho predchodcovia. Toto sa docielilo zlepšením efektivity systému motorov a zvolením batérie s vyššou kapacitou. Tá predĺži dobu letu až na 46 minút. Dron na diaľkové ovládanie Mavic 3 vyniká ostrosťou a kvalitou fotiek, pretože vo vzduchu je neuveriteľne stabilný. Ľahko tak zaobstaráte timelapse zábery alebo hyperlapse videá.