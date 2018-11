Video: Djokovič si na Nitto ATP Finals poradil s Čiličom, Zvereva čaká náročné semifinále

Turnaj ešte nekončí

Úspech poľsko-brazílskeho dua

Nitto ATP Finals



O2 Arena Londýn (11. - 18. november)



Dvojhra - skupina Gustava Kuertena

Konečná tabuľka skupiny Gustava Kuertena

Program sobotňajšieho semifinále

Štvorhra - skupina Knowles/Nestor

Konečná tabuľka skupiny Knowles/Nestor

Program sobotňajšieho semifinále

Konečná tabuľka skupiny Lleytona Hewitta

Konečná tabuľka skupiny Llodra/Santoro

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LONDÝN 16. novembra (WebNoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič nasadený ako prvý zvíťazil za 96 minút 7:6 (7), 6:2 nad turnajovou päťkou Chorvátom Marinom Čiličom v záverečnej dvojhre piatkového programu na koncosezónnom výberovom šampionáte Nitto ATP Finals v Londýne (11. - 18. novembra, celková dotácia 8 miliónov USD, tvrdý povrch v hale O2 Arena).Tridsaťjedenročný Djokovič mal účasť medzi najlepšou štvoricou istú už pred zápasom s Čiličom, ktorý nemohol rátať s postupom do semifinále ani v prípade víťazstva nad Srbom. Päťnásobného víťaza koncoročného výberového podujatia Djokoviča čaká ôsme semifinále, jeho súperom bude debutant na turnaji ATP Finals Juhoafričan Kevin Anderson.Víťazstvom 7:6 (5), 6:3 nad Američanom Johnom Isnerom si v úvodnej piatkovej dvojhre zabezpečil nemecký tenista Alexander Zverev pri svojej druhej účasti medzi najlepšou osmičkou sezóny postup do premiérového semifinále. V ňom si zmeria sily s legendárnym Švajčiarom Rogerom Federerom."Je samozrejme skvelé, že som postúpil, no turnaj ešte nekončí. V hre ostali už iba najlepší tenisti na svete. Zajtra nastúpim proti Rogerovi a očakávam veľmi náročný, no dúfam, že aj skvelý zápas. Uvidíme, ako ďaleko sa dostanem" uviedol po víťazstve nad Isnerom 21-ročný Zverev.Doteraz posledným nemeckým tenistom medzi najlepšou štvoricou na ATP Finals bol v roku 2003 Rainer Schüttler, ktorý sa tento týždeň stal novým trénerom krajanky Angelique Kerberovej.V piatkovom programe štvorhry zvíťazili najskôr poľský tenista Lukasz Kubot a Brazílčan Marcelo Melo nasadení ako tretí za 103 minút 7:6 (4), 6:4 nad turnajovými jednotkami Rakúšanom Oliverom Marachom a Chorvátom Matem Pavičom.V súboji o prvé miesto v skupine Knowles Nestor následne triumfovali francúzski tenisti Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut nasadení ako ôsmi za 54 minút 6:2, 6:2 nad piatym nasadeným americkým párom Mike Bryan, Jack Sock.Sobotňajšie semifinále štvorhry prinesie v londýnskej O2 Arene duely Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4) - Mike Bryan, Jack Sock (USA-5) a Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-8) - Juan Sebastián Cabal, Robert Farah (Kol.-2)3. Čilič 3 1 2 2:3 38:41 14. Isner 3 0 3 1:6 30:43 0poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.Alexander Zverev (Nem.-3) - Marin Čilič (Chor.-5) 7:6 (5), 7:6 (1), Novak Djokovič (Srb.-1) - John Isner (USA-8) 6:4, 6:3, Novak Djokovič (Srb.-1) - Alexander Zverev (Nem.-3) 6:4, 6:1, Marin Čilič (Chor.-5) - John Isner (USA-8) 6:7 (2), 6:3, 6:4Roger Federer (Švaj.-2) - Alexander Zverev (Nem.-3) / nie pred 15.00 h SEČNovak Djokovič (Srb.-1) - Kevin Anderson (JAR-4) / nie pred 21.00 h SEČ7:6 (4), 6:4 za 103 minút6:2, 6:2 za 54 minút3. Kubot, Melo 3 1 2 2:4 28:35 14. Marach, Pavič 3 1 2 2:4 33:36 1poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.Oliver Marach, Mate Pavič (Rak./Chor.-1) - Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-8) 6:4, 7:6 (3), Mike Bryan, Jack Sock (USA-5) - Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-3) 6:3, 7:6 (5), Mike Bryan, Jack Sock (USA-5) - Oliver Marach, Mate Pavič (Rak./Chor.-1) 6:4, 7:6 (4), Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-8) - Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-3) 6:2, 6:4Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4) - Mike Bryan, Jack Sock (USA-5) / 13.00 h SEČPierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-8) - Juan Sebastián Cabal, Robert Farah (Kol.-2) / 19.00 h SEČ3. Nišikori 3 1 2 2:4 19:33 14. Thiem 3 1 2 2:4 26:30 1poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.Kei Nišikori (Jap.-7) - Roger Federer (Švaj.-2) 7:6 (4), 6:3, Kevin Anderson (JAR-4) - Dominic Thiem (Rak.-6) 6:3, 7:6 (10), Kevin Anderson (JAR-4) - Kei Nišikori (Jap.-7), Roger Federer (Švaj.-2) - Dominic Thiem (Rak.-6) 6:2, 6:3, Dominic Thiem (Rak.-6) - Kei Nišikori (Jap.-7) 6:1, 6:4, Roger Federer (Švaj.-2) - Kevin Anderson (JAR-4) 6:4, 6:33. Klaasen, Venus 3 1 2 3:4 35:37 14. Kontinen, Pears 1 0 1 1:2 12:11 0/*Mektič, Peya 2 0 2 0:4 19:26 0/poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.Juan Sebastián Cabal, Robert Farah (Kol.-2) - Nikola Mektič, Alexander Peya (Chor./Rak.-7) 6:3, 6:4, Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4) - Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.-6) 7:6 (5), 4:6, 10:5 (zápasový tajbrejk), Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.-6) - Nikola Mektič, Alexander Peya (Chor./Rak.-7) 7:6 (5), 7:6 (5), Juan Sebastián Cabal, Robert Farah (Kol.-2) - Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4) 6:4, 6:3, Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4) - Henri Kontinen, John Peers (Fín./Aus.) 3:6, 7:6 (3), 10:3 (zápasový tajbrejk), Juan Sebastián Cabal, Robert Farah (Kol.-2) - Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.-6) 6:3, 7:6 (5)*Mektič a Peya odstúpili z turnaja a na zostávajúci zápas v základnej skupine ich nahradili Kontinen a Peers.