Sagan triumfoval na kritériu v Šanghaji

Na snímke majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan. Foto: TASR - Martin Baumann

Šanghaj 17. novembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v sobotňajších exhibičných pretekoch Tour de France Škoda China Criterium v Šanghaji. Trojnásobný majster sveta v záverečnom špurte nechal za sebou úradujúceho šampióna TdF Brita Gerainta Thomasa z tímu Sky, tretí finišoval Talian Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).Exhibičné preteky v Šanghaji sa konali už druhý rok po sebe v rámci snahy organizátorov Tour de France spropagovať najprestížnejšie etapové podujatie sveta v Číne, ktorá sa označuje za "kráľovstvo bicyklov". Mestský okruh pozostával z 20 kôl po 3 km, pretekári míňali aj slávne múzeum umenia. Thomas sa tri kolá pred cieľom dostal do vedenia, no Sagan s Trentinom boli v tesnom závese a v koncovke uspel slovenský jazdec v službách tímu Bora-hansgrohe."Som za toto víťazstvo veľmi šťastný," uviedol Sagan po pretekoch. "V prvých kolách som sa cítil zle, potom sa to s každým ďalším kolom zlepšovalo. Snažil som sa ušetriť energiu na záver, videl som v záverečných troch či štyroch kolách, že sa vpredu vyformovala silná skupina s Thomasom a Trentinom," citovala agentúra AFP 28-ročného jazdca, ktorý pred pretekmi zapózoval aj v tradičnom čínskom oblečení.