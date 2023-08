Video: Do kín prichádza česko-slovenský film s exotickým nádychom Dve slová ako kľúč

Jeho názov je Dve slová ako kľúč, vznikol podľa úspešnej knihy, natáčal sa po celom svete a podľa slov režiséra sa ho oplatí vidieť na veľkom plátne.





Okrem Českej republiky filmári natáčali aj vo Francúzsku, v Dánsku, Indii, Himalájach, New Yorku, Japonsku a na indonézskom ostrove Siberut. „Cestovali sme s malým štábom, napríklad na indonézsky ostrov Siberut sme išli len s ôsmimi ľuďmi. Často sme si pomohli priamo na mieste a štáb sme dopĺňali miestnymi filmármi. Najväčší štáb sme mali v Indii, kde sú vďaka náročným bollywoodskym projektom zvyknutí pracovať s mnohými ľuďmi,“ spomína režisérna intenzívne zahraničné nakrúcanie.V hlavných úlohách sa predstavia. Popri talentovaných českých hercoch vo filme účinkujú aj medzinárodné hviezdy akoči japonskí herci. Atraktívne herecké obsadenie dopĺňa slovenská herečka, predstaviteľka legendárnej princeznej Arabely, ktorá sa na filmové plátna vrátila len minulý rok po dlhej prestávke.Režisér Dan Svátek si podľa vlastných slov niektorých hercov vysníval už pri čítaní knihy, podľa ktorej je filmnatočený. „Daniela Olbrychského som si v jeho úlohe predstavoval, už keď som čítal knihu. V jeho prípade to bolo celkom jednoduché. Súhlasil. Bojovali sme iba s jeho pracovným kalendárom a našimi termínmi, ale nakoniec to vyšlo,“ teší sa z hereckého obsadenia režisér.Dostať do filmuvšak bolo podstatne náročnejšie. „Dan napísal Pierrovi list a on mu zdvorilo odpovedal, že je už starý, a Dan mu opäť napísal, že Pierrova práca rozjasňovala jeho temné roky mladosti a že by sme sa veľmi tešili, keby úlohu prijal. A na ten srdcervúci list Pierre Richard odpísal, že do toho teda pôjde,“ prezradil spisovateľČasť príbehu sa odohráva v Indonézii na ostrove Siberut, ktorý sa nachádza v Indickom oceáne 150 kilometrov od Sumatry. Spisovateľ Josef Formánek tu strávil veľkú časť svojho života a ostrov opísal vo viacerých knihách. Domorodí Mentavajci sa stali jeho priateľmi, preto pri natáčaní pôsobil ako prekladateľ a prostredník medzi štábom a miestnymi obyvateľmi. Filmári bývali priamo v džungli ďaleko od civilizácie, spali spolu s domorodcami na podlahe v drevených chatrčiach a museli sa vysporiadať s horúčavou, vlhkosťou a komármi v tropickom prostredí.„Máme nespočetné množstvo zážitkov, bolo to skutočné dobrodružstvo,“ hovorí. „Josef nás strašil tridsiatimi druhmi jedovatých hadov. Na záchod sme chodili do džungle, ako inak, a s vedomím jedovatých hadov to nebolo vždy príjemné. Ale nakoniec sa z nás stali ostrieľaní chlapi a chodili sme aj v noci,“ smeje sa režisér.prinášajú silné príbehy obyčajných ľudí, ktoré sa v závere spoja do jedného veľkého celku. Vďaka strhujúcej kamere, podmanivej hudbe a kvalitnému zvuku si diváci tento film najlepšie vychutnajú na veľkom plátne. Aby tvorcovia ešte umocnili zážitok zo sledovania v kine, využili na natáčanie špeciálny širokouhlý formát Cinemascope.„Nemal by som to hovoriť, keďže je to podľa mojej knihy, ale Dan Svátek natočil naozaj krásny film. Je to nádherný sled obrazov z celého sveta,“ neskrýva nadšenie z filmu spisovateľChcete vedieť, aké dve slová sú kľúčom ku šťastiu? Príďte si tento „svetový“ česko-slovenský film vychutnať na veľkom plátne od