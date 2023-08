Čo sa stane s vašim telom, keď denne zjete kúsok zeleru? Zázrak na zápaly

Zeler je nielen chutná zelenina, ale podľa vedeckých štúdií je aj neskutočne prínosná pre naše zdravie. Je zdrojom mnohých vitamínov, minerálnych látok a taktiež bohatým zdrojom vlákniny. Navyše je finančne úplne nenáročný a je možné ho použiť na výrobu mnohých chutných pokrmov. Z kuchynského hľadiska môžete vyberať z troch rôznych druhov.

Ako spracovať zeler, vám poradí šéfkuchár a gastronóm Roman Paulus na nasledujúcom videu:

Zeler buľvový

Z tejto odrody varili už naše babičky s obľubou rôzne polievky aj omáčky. A je to tak dodnes. Ako ste však mohli vidieť na videu, hodí sa aj na prípravu mnohých ďalších lahodných pokrmov. Je možné ho konzumovať ako vo varenej, tak aj surovej forme. Pokiaľ si chcete udržať štíhle telo, tak túto zeleninu neprehliadajte, obsahuje totiž úplne minimálne množstvo kalórií. Zároveň je plný vitamínov, a to hlavne významného „céčka“. Z minerálnych látok je bohatý na vápnik, draslík, horčík a fosfor.

Zeler stopkový

Do našich obchodov sa dostal zhruba pred 30 rokmi, ale prvé zmienky o tejto zelenine pochádzajú už zo 16. storočia. S obľubou sa využíva v americkej, francúzskej a španielskej kuchyni. Oproti tomu bulvovému sa konzumuje prevažne v surovom stave. Stopkatý zeler obsahuje vitamín C a vitamíny skupiny B a zhodné minerály ako zeler buľvový. Môžete ho len tak jesť s dipom, alebo ho možno pokrájať do mnohých zeleninových šalátov.

Zeler listový

Zeler listový sa pestuje pre vňať, ktorá môže v dobrých podmienkach vyrásť až do výšky 60 cm. Zelerová vňať je nielen skvelým dochucovadlom, ale jedná sa aj o korenie, ktoré je zdravé. Využívať ho môžete čerstvý alebo aj mrazený a sušený. Posledný spomínaný má najsilnejšiu arómu. Rovnako ako predchádzajúce druhy je vňať plná vitamínu C a skupiny vitamínov B, ale navyše je tu zastúpený aj vitamín K. Minerály sú opäť zhodné. Využiť ho môžete do šalátov, polievok, nátierok či na dochutenie príloh. A ako vám pravidelná konzumácia niektorého z zeleru môže ovplyvniť zdravie?

Výborné protizápalové účinky

Protizápalový účinok zeleru je úplne dokonalý. Zastúpené obsiahnuté látky pomáhajú v tele zápaly redukovať. Napríklad vitamín B znižuje hladinu homocysteínu v krvi. Ide o aminokyselinu, ktorá je spájaná so zápalovým procesom. Zároveň je v zelere zastúpených viac ako 20 protizápalových antioxidantov ako napríklad fenolické flavonoidy, fytosteroly a furanokumaríny.

Znižuje nezdravý cholesterol

Pokiaľ neustále zápolíte so zvýšenými hodnotami cholesterolu, práve zeler vám ich pomôže úspešne znížiť. Neznamená to však, že by ste zároveň nemali zmeniť jedálniček a životosprávu. Vyhnite sa mastným pokrmom a pravidelne popíjajte napríklad zelerovú šťavu, a to aspoň po dobu 3 týždňov ráno hneď nalačno.

Koriguje vysoký krvný tlak

Zeler je tiež výborný pre všetkých, ktorí trpia na dlhodobo vysoký tlak. Už po týždni pravidelnej konzumácie zaznamenáte isté výsledky. Zeler obsahuje cenné látky, ktoré napomáhajú uvoľňovať svaly okolo tepien a rozširujú cievy. Vďaka tomu dochádza k lepšiemu krvnému obehu, kedy krv lepšie cirkuluje v našom organizme.

Znižuje hrozby rakoviny žalúdka a čreva

Okrem toho, že zeler funguje protizápalovo, pôsobí aj ako ochrana pred rizikami rakovinového bujnenia. Najmä je účinný na nebezpečenstvo v tráviacom systéme, konkrétne chráni žalúdok a črevo. Lekári z tohto dôvodu, zeler odporúčajú na každodennú konzumáciu, a to vo väčších dávkach.

Lepšie funkcie obličiek

Pretože má zeler v tele aj výborné detoxikačné účinky, uľahčuje činnosť obličkám, ktoré potom môžu lepšie vykonávať svoju funkciu. Dokonca predídete vniknutiu obličkových kameňov. Najviac vám prospeje v tomto prípade konzumácia čerstvého zeleru alebo šťavy.