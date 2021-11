Video: Do kín prichádza islandský kandidát na Oskara Ada.

Jóhannsson sa pri písaní scenára inšpiroval islandským folklórom. Pre časopis Variety však povedal, že „pred vzhliadnutím filmu by diváci mali o ňom vedieť čo najmenej“. V slovenských kinách sa predstaví 4.novembra 2021 vďaka distribútorovi Asociácia slovenských filmových klubov.

Bezdetný manželský pár, Maria a Ingvar, žije so psom, mačkou a stádom oviec na farme kdesi na bohom zabudnutom cípe Islandu v súlade s behom prírody. Ich život plynie v pokojnej rutine práce a odpočinku. Každý rok je o niečo lepší ako ten predchádzajúci, alebo sa v tom aspoň manželia utvrdzujú. Niečo medzi nimi ale zostáva nevyslovené, niečo bolestne chýba. Snažia sa zmieriť so stratou, na ktorú zdanlivo neexistuje liek. Divoká islandská krajina im ale nečakane ponúkne riešenie v podobe bytosti, ktorá dostane meno Ada. Je to dar alebo prekliatie?

Celovečerný debut Islanďana Valdimara Jóhannssona, ktorý na scenári spolupracoval so slávnym krajanom Sjónom, básnikom, spisovateľom a textárom speváčky Björk, je minimalistickou baladou o trúchlení, prijatí iného a magickej sile materinskej lásky.

Islandská filmová a televízna akadémia vybrala film Ada ako kandidáta na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný celovečerný film. Svoj výber zdôvodnila takto: „Režisérovi a jeho umeleckým spolupracovníkom sa darí vytvárať obzvlášť podmanivý príbeh a náladu, ktoré sa nachádzajú na nejasných hraniciach medzi realizmom, hororom a fantáziou. Obraznosť je silná a materiál je prezentovaný mimoriadne odvážnym a originálnym spôsobom. Od prvého momentu je divák vtiahnutý dovnútra a potom vedený záhadným a vzrušujúcim dobrodružstvom, ale príbeh je tiež premyslenou štúdiou ľudskej povahy, smútku a straty.“

Film sa premieta v 800 kinách v USA a je na najlepšej ceste stať sa tam divácky najúspešnejším islandským filmom všetkých čias.

O režisérovi

Valdimar Jóhannsson (1978, Island) – v islandskom filmovom priemysle pôsobí už dve desaťročia ako významný člen štábov domácich filmov i veľkých produkcií – napríklad film Rogue One: A Star Wars Story či seriál Hra o tróny. V roku 2008 nakrútil krátkometrážny film Harmsaga o tom, ako jedna jediná nešťastná udalosť dokáže v príbehu podľa Wilhelma Grimma obrátiť šťastný život vidieckej rodiny na tragédiu gréckeho rozsahu. Ada (2021) je jeho celovečerným režijným debutom.