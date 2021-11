Režisér Kalinka sa s Monológmi a dialógmi vracia do trnavského divadla

Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) uvedie v piatok (5. 11.) ako druhú premiéru aktuálnej divadelnej sezóny scénické dielo Monológy a dialógy tvorivého tímu režiséra Andreja Kalinku. Ide o ich druhú spoluprácu s trnavským umeleckým súborom. Nové dielo vznikalo podľa riaditeľky divadla Zuzany Hekel osem mesiacov.





Monológy a dialógy majú v dramaturgii DJP špecifické miesto, keďže nejde o tradičnú činohernú inscenáciu. Tematicky sú pokračovaním predchádzajúcej spolupráce Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce). Obe sa zaoberajú spoznávaním človeka. Prvý projekt skúmal danosti jednotlivca, druhé dielo pátra po ľudskej podstate v interakcii so sebou samým, so svetom či s druhým človekom.Metódu, ktorou vznikali, označujú tvorcovia za tzv. komplementárne umenie. „V predstavení to potom funguje ako živý jazyk, v ktorom sú jednotlivé ,vety' zostavené zo ,slov', z ktorých prvé môže byť vypovedané prostredníctvom hudby, ďalšie gestom alebo slovom, potom znova hudbou alebo obrazom, objektom,“ uviedli.Tvorcovia v sebe kombinujú niekoľko umeleckých profesií. Kalinka je hudobný skladateľ a dirigent, ktorý získal viacero zahraničných i domácich ocenení. Tanečník a choreograf Milan Kozánek vyvinul originálnu pedagogickú a tvorivú metódu, ktorú rozvíja aj v spolupráci s DJP, kde pôsobí i ako asistent réžie a dramaturg. Prizvaná bola aj scénografka a kostýmová výtvarníčka Markéta Plachá. V inscenácii účinkuje Tomáš Mosný a Martin Hronský.„Myslím si, že je potrebné vytvárať priestor pre stret vecí, ktoré sa obyčajne nestretávajú, avšak mali by sa. V záujme rozvoja domácej divadelnej kultúry je jednou z úloh kamenného divadla prizývať k spolupráci umelcov, ktorí prinášajú inšpiráciu zo zahraničia, pričom nezanedbateľná časť týchto tvorcov na Slovensku pôsobí v nezávislom kultúrnom prostredí. Tvorivým dialógom s nimi kamenné divadlo rozvíja svoj výrazový diapazón, čo je veľmi dôležité pri snahe o budovanie nového publika,“ zhrnula Hekel.