VIDEO: Do vesmíru prvýkrát vystúpili výlučne ženy

Americké astronautky Jessica Meirová (vľavo) a Christina Kochová pózujú na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. októbra (TASR) - Astronautky amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Christina Kochová a Jessica Meirová sa v piatok na obed vydali na výstup z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do otvoreného vesmíru.Ide o prvý výstup do kozmu, na ktorom sa zúčastnia len ženy a ani jeden mužský astronaut. Dvojica astronautiek má počas výstupu opraviť pokazený regulátor napájania umiestnený na vonkajšej strane ISS. Vesmírna prechádzka astronautiek, ktorá má trvať približne päť až šesť hodín, sa začala o 13.38 h SELČ, informuje agentúra AFP.Potešenie z piatkovej prechádzky astronautiek vyjadrila Kathy Sullivanová, ktorá pred 35 rokmi ako vôbec prvá Američanka vystúpila do vesmíru. Bývalá astronautka je rada, že medzi astronautmi je konečne dostatok žien a sú zároveň vyškolené na to, aby sa mohli vydať na vesmírnu prechádzku.NASA plánovala vykonať čisto ženskú prechádzku už na jar, nemala vtedy však dostatok skafandrov v strednej veľkosti, aké ženy potrebovali.