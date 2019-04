VIDEO: Dub v obci Dubinné je najstarším na Slovensku

Na snímke starosta obce Dubinné Milan Hudák pri dube. Dubinné 14. apríla 2019. Foto: TASR/Maroš Černý Na snímke starosta obce Dubinné Milan Hudák pri dube. Dubinné 14. apríla 2019. Foto: TASR/Maroš Černý

Dubinné 14. apríla (TASR) – Viac ako 800 rokov starý dub letný v obci Dubinné pri Bardejove je najstarším dubom na Slovensku. Napriek tomu, že mal byť viac ráz zrezaný a obec v minulosti zachvátil i požiar, dodnes prežil. Ako pre TASR uviedol starosta Milan Hudák, je po ňom pomenovaná samotná obec."Je vysoký približne 25 metrov. Koruna stromu ešte pred orezaním starých a suchých konárov mala približne 20 metrov. Pred pár rokmi špeciálnym orezaním prišiel o časť suchých konárov. Obvod kmeňa pri zemi je približne 12 metrov. V prsnej výške je to sedem metrov. Presný vek tohto stromu sa nedá presne určiť, pretože vo vnútri je úplne bútľavý, čiže najstaršia časť stromu je už v podstate nenávratne preč. Nemôžeme použiť žiadnu techniku, či už rádiouhlíkovú, alebo čo sa týka letokruhov," vysvetlil Hudák.Prvá písomná zmienka o obci Dubinné je z roku 1327. Podľa starostu v tomto roku podľa dostupných materiálov v obci už asi sto rokov existoval funkčný útvar a obec vznikla na okraji prastarého dubového lesa. "Vek nášho stromu sa odhaduje na 800 rokov a viac. Je to najstarší dub na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že patrí medzi najstaršie stromy v strednej Európe," povedal starosta.Počas bratríckeho hnutia v 15. storočí ho podľa starostu chceli spíliť. Dubinčania sa však spojili, vyzbierali peniaze a nemalou sumou strom vykúpili. "Podobné osudy ho čakali aj počas prvej a druhej svetovej vojny, keď ho chceli zrezať a v podstate i zapáliť, ale opäť sa to Dubinčanom podarilo nejako ustáť. V roku 1913 bol v obci obrovský požiar. Vtedy zhorela väčšina domov od duba nadol, ale strom sa podarilo zachrániť," doplnil Hudák.Podľa miestnych v útrobách stromu dlhé roky žili sovy, ktoré neskôr nahradili sršne. "Neznámy obyvateľ ich chcel v 80. rokoch z duba vyhnať tak, že tam hodil dymovnicu, ktorá spôsobila požiar stromu. Vtedy len tak-tak strom prežil, čo je na ňom aj vidno, že zvnútra je obhorený. Po dvoch - troch rokoch sa "spamätal". V súčasnej dobe stále vyháňa nové konáriky, aj listy sú stále zelené, takže je vitálny," skonštatoval Hudák.Do diery, ktorá je v kmeni stromu, sa podľa starostu vojdú aj traja, štyria ľudia. Počas horúcich letných mesiacov sa tam v minulosti chlapi chodievali schladiť a oddýchnuť si."Hovorí sa tiež, že niekedy v 18. storočí sa v korune stromu zjavila Panna Mária. Na základe tejto udalosti bol namaľovaný aj obraz, ktorý bol neskôr zavesený na kmeni stromu. V tom čase miestny farár nariadil, aby bol obraz premiestnený do kurimského kostola, keďže obec Dubinné nemala kostol. Vraj sa potom zjavenie opakovalo, a to bol signál, že obraz má prísť naspäť. Na základe tejto udalosti bola vedľa duba vybudovaná kaplnka, v ktorej je umiestnená kópia tohto obrazu,“ dodal Hudák.