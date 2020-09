Video: Dyk a Farna predstavujú pieseň Kočky z nového projektu Folk Swings

Dva výnimočné hlasy českej popovej scény, Ewa Farna a Vojtěch Dyk, sa spojili, aby naspievali pieseň Zuzana Navarovej a skupiny Nerez s názvom Kočky v novom sviežom aranžmáne Petra Kovaříka. Pieseň je súčasťou jedinečného projektu Folk Swings, ktorý prepája osobnosti prevažne českej folkovej scény. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.





Skladba vznikla pod taktovkou producenta albumu a bandleadera kapely B-Side Band Josefa Buchtu. Na albume Folk Swings sa objavia vo swingových úpravách autorské skladby hostí aj skladby už zosnulých autorov, ktoré naspievali Ewa Farna, Vojtěch Dyk, Petr Rybíz Toman alebo Jiří Kalousek.Spojenie Ewy Farnej a kapely B-Side Band sa ukázalo ako geniálne nielen pre ucho, ale aj pre oko fanúšika. Skvelá energia a nálada zanecháva stopy v celej skladbe, čo potvrdzuje Ewa Farna slovami o spolupráci s Vojtěchom Dykom a celou kapelou: „Vojta je neskutočný spevák, ovláda svoj hlas neuveriteľným spôsobom. A tak, keď som dostala ponuku od B-Side Bandu zaspievať si s toľkými hudobníkmi a Vojtom k tomu, bola som poctená,“ uviedla pre médiá speváčka.„Urobiť cover verziu akejkoľvek piesne Zuzany Navarovej je odvážny kúsok. Ale keď už sme sa do toho pustili, som fakt rád, že to bolo práve s Ewou. Nie je v Čechách mnoho speváčok, ktoré by ctili ducha tejto piesne a zároveň jej pridali ešte niečo iba svojho z vlastného vnútra. Môžem iba poďakovať za toto stretnutie s Ewou, Zuzanou, Vítom a vlastne celým Nerezom, ktorý tak obdivujem,“ dodáva Vojtěch Dyk. Videoklip k piesni Kočky nakrúcali v Brne. Režisérkou je Hana Mikolášková, kameramanom Jan Turek. Album Folk Swings vycháza 30. októbra a k jeho počúvaniu pozývajú fanúšikov okrem Vojtěcha Dyka a Ewy Farnej aj Vlasta Redl, Jarek Nohavica, Samson Lenk, Radek Pastrňák, Slávek Janoušek, Pokáč, Kristýna Daňhelová a ďalší umelci. Vyvrcholením projektu budú dva koncerty, ktoré by mali predstaviť tento projekt 1. a 2. decembra v brnianskom Sono centre.