Video: Emócie hodné oceánu v novinke Waves od The Parentals

Aktuálnu nepriaznivú koncertnú situáciu a lockdown využili členovia kapely na intenzívnu štúdiovú prácu a skompletizovanie nového hudobného materiálu. „Po viacerých rokoch existencie kapely sme sa dostali do štádia, keď konečne v štúdiu pracujeme na skladbách, ktoré nie sú staršie "šuflíkové nápady", ale úplné novinky,“ prezrádza spevák, skladateľ a líder kapely Miroslav Felber.

Posun v ich tvorbe prisudzujú najmä tomu, že si prestali klásť akékoľvek mantinely, či už žánrové a či nástrojovej palety. Nebránia sa ani elektronike, ani viac popovým vodám, čo sa odráža v novej skladbe. „Zároveň tento projekt stále mal a aj vždy bude mať rockový základ a dušu. Tak isto každý člen kapely má svoj špecifický hudobný záber a prináša nové vplyvy do kolektívu, takže sa snažíme posúvať spoločne, čo rozhodne tiež veľmi podnecuje kreativitu,“ opisuje Miro základné piliere ich tvorby a pokračuje: „V súčasnosti sa však snažíme nápady a produkciu oveľa menej komplikovať, čo najmenej sa odkláňať od pôvodnej línie pesničky a celú produkciu riešiť viac pocitovo a nerozmýšľať pridlho nad malými detailmi, aby sa nestratila pointa a náboj.“

Tvorivý vietor do plachiet i novú motiváciu priniesol aj nový gitarista Rado Šulek, ktorý v kapele nahradil Doda Lumtzera. Aktívne sa zhostil aj pozície producenta a počuteľne posunul formáciu do ďalšej etapy jej hudobného smerovania.

Text novej piesne vznikol počas Mirovho pobytu v Japonsku sledujúc oceán, keď ľudské emócie prechádzajú človekom ako vlny mora. „V diaľke sa zdajú malé, ale keď sa priblížia k brehu, vedia narobiť škodu. Menia sa zo sekundy na sekundu a nikdy nedokážeme na sto percent predpokladať, čo spravia. Rovnako ako naše emócie aj ich ťažko dokážeme v niektorých momentoch kontrolovať a ani sa nenazdáme a vychýlia nás z kurzu,“ ozrejmuje Miro prelínanie sfér, z ktorých je vyskladaný celý svet. „Práve v takých obdobiach je dôležité mať niekoho, kto nás tou búrkou dokáže bezpečne previesť. Jednu z takýchto veľkých vĺn práve zažívame ako dôsledok pandémie a sociálneho odlúčenia.“

„Tým, že v textoch stále reagujem na aktuálne rozpoloženie, či už seba alebo ľudí okolo mňa, prirodzene sa tak menia i témy, ktoré opisujem v skladbách. Absolútne odlišné veci zamestnávali moju myseľ, keď som bol dvadsaťročný a úplne iné dnes. Už pred touto pandémiou som sa čo najviac snažil vážiť si maličkosti a tešiť sa čo najviac z prítomnosti a táto filozofia ma udržuje pri zmysloch. Ak však náhodou spadnem do temnejších vôd, snažím sa to vyhnať hudbou z hlavy von a pretvoriť to na niečo kreatívne. Hudba pre mňa bola vždy aj nevyhnutná forma terapie,“ poznamenáva Miro dôležitosť tvorby a produktívneho vyjadrenia.

Novinka znie v angličtine a pozrieť si ju môžeme s lyrics videom. „Máme už dve skladby aj v rodnom jazyku na predošlom albume a určite sa chystáme v tomto trende pokračovať, avšak treba podotknúť, že napísať naozaj dobrý text v slovenčine nie je vôbec jednoduché,“ s úsmevom dodáva Miro.

Naše ambície na ďalší rok sú veľké, ale realistické

So svojimi fanúšikmi je kapela The Parentals v spojení prostredníctvom sociálnych sietí. Nový materiál zatiaľ spracúva v štúdiu, z ktorého sa budeme môcť tešiť aj na Live Stream videá. Uvidíme novinky, ale aj staršie skladby a budeme veriť, že celosvetová súčasná situácia nám už čoskoro umožní, aby sme kapelu mohli vidieť opäť na pódiách. Už ale teraz vieme, že bude pripravená predstaviť nový materiál aj so skladbou Waves.

BIO:

Košická rocková skupina The Parentals vznikla v roku 2004. Tvoria ju spevák a gitarista Miroslav Felber, Jozef Dvořák (bicie), Rado Šulek(gitara), Martin Samuely (basgitara).

Má na konte viac ako 150 klubových a festivalových koncertov na Slovensku v Čechách a vo Francúzsku. Vydala dva štúdiové albumy “Nothing’s changed (2009)” a “Swing Punk (2015)”.