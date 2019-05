Video: Eurovízia 2019 už má víťaza, so skladbou Arcade triumfoval Duncan Laurence

Vystúpila aj speváčka Madonna

Protest ultraortodoxných židov

TEL AVIV 19. mája (WebNoviny.sk) - Víťazom medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia 2019 je Duncan Laurence z Holandska.Dvadsaťpäťročný spevák sa umiestnil na prvom mieste so skladbou Arcade, za ktorú získal 492 hlasov. Laurence je piatym víťazom Eurovízie z Holandska, pričom cena do krajiny putovala naposledy v roku 1975.Na druhom mieste skončil Mahmood z Talianska so 465 hlasmi, ktoré mu vyniesla skladba Soldi. Tretí sa umiestnil Sergej Lazarev z Ruska so skladbou Scream. Tá mu vyniesla 369 hlasov.Podujatie sa konalo v izraelskom Tel Avive a predstavila sa počas neho vlaňajšia víťazka Netta či víťazi z predošlých ročníkov súťaže. Pred oznámením výsledkov vystúpila aj americká speváčka Madonna, ktorý predviedla svoj hit Like A Prayer aj novú skladbu Future, počas ktorej hosťoval aj rapper Quavo.Interpretka do svojho vystúpenia zaradila tanečníkov, ktorí mali na svojich kostýmoch vlajky Izraela a Palestíny, to jej však organizátori podujatia nepovolili. „Eurovision Song Contest je nepolitické podujatie a Madonnu sme s tým uzrozumili,“ vyjadrili sa zástupcovia Eurovízie.Madonna však nebola jediná, kto porušil pravidlá o apolitickosti súťaže. Predstavitelia Islandu, skupina Hatari, tiež počas živého vysielania ukazovala palestínske vlajky, za čo podľa Eurovízie môžu čeliť trestu. „Následky tohto konania prediskutuje výkonná rada súťaže,“ uviedla Eurovízia vo vyhlásení.Eurovíziu 2019 okrem toho sprevádzali aj protesty v Tel Avive či v Jeruzaleme. V prvom zmienenom meste demonštranti protestovali proti izraelskej okupácii Západného brehu Jordánu, východného Jeruzalema a Golanských výšin.V Jeruzaleme zase protestovali ultraortodoxní židia, ktorí nesúhlasili s tým, že sa súťaž konala v deň šabatu, a dostali sa aj do stretu s políciou.Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com a eurovision.tv.