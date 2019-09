Video: Federer s prehľadom zvládol osemfinále US Open, Goffin uhral iba štyri gemy a dostal kanára

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2019 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer nasadený ako tretí s prehľadom postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.V nedeľňajšom osemfinále zdolal pätnástku "pavúka" Davida Goffina 3:0 sety, pričom mu dovolil uhrať len štyri gemy (6:2, 6:2, 6:0).