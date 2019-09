US Open: Djokovič po osemfinálovom skreči: Je to veľmi frustrujúce

Srbský tenista Novak Djokovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - osemfinále:



Stan Wawrinka (23-Švajč.) - Novak Djokovič (1-Srb.) 6:4, 7:5, 2:1,- skreč, Daniil Medvedev (5-Rus.) - Dominik Köpfer (Nem.) 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2)

New York 2. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič neobháji titul na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii nasadenej jednotky skrečoval osemfinálový zápas proti Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi za stavu 4:6, 5:7, 1:2 v treťom sete pre problémy s ľavým ramenom. Napriek prehre zostane lídrom svetového rebríčka ATP. Wawrinka, newyorský šampión z roku 2016, sa vo štvrťfinále stretne s piatym nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom.Švajčiar nasadený na turnaji ako číslo 23 predviedol proti Djokovičovi skvelý tenis. Hral rýchlo a agresívne, skvele podával a po druhom servise Srba výborne returnoval. V druhom sete síce prehrával 1:4, no podarilo sa mu otočiť nepriaznivý vývoj, keď zničil súpera svojou veľkou zbraňou - jednoručným bekhendom. Pred začiatkom tretieho setu si Djokovič nechal rozmasírovať boľavé ľavé rameno, no rozbehnutého Švajčiara už nedokázal zastaviť. Za stavu 1:1 po sérii nevynútených chýb prišiel opäť o servis a následne za piskotu tribún zápas skrečoval.Wawrinka mal z postupu medzi elitnú osmičku radosť. Mrzelo ho však, že nezvíťazil po premenenom mečbale.uviedol Wawrinka v prvom interviiew.Djokovič bol veľmi sklamaný, že šanca na zisk 17. grandslamového titulu sa rozplynula tak skoro.povedal Srb pre akreditované médiá.