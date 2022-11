Video: Film Arvéd rozpráva príbeh českého vyznávača čiernej mágie

Kam až sme schopní zájsť, aby sme dosiahli svoj cieľ. Nad tým sa zamýšľajú tvorcovia snímky Arvéd. Film je o Jiřím Arvédovi Smíchovskom, českom hermetikovi, okultistovi, vyznávačovi čiernej mágie, vzdelanom mužovi s geniálnou pamäťou. "Pri dosahovaní svojho cieľa bol ochotný ísť až na hranice pekla," približuje distribučná spoločnosť CinemArt SK film o "novodobom pražskom Faustovi". Do slovenských kín vstúpil 3. novembra."Arvéd Smíchovský bol mimoriadne inteligentný a vzdelaný človek z bohatej pražskej rodiny, vždy ho lákalo duchovno, študoval teologický seminár, z ktorého bol ale za nevyjasnených okolností vylúčený," hovorí režisér a spoluscenárista Vojtěch Mašek, "Možno to bol moment, ktorý ho priviedol k okultizmu a mágii."Život a smrť Jiřího Arvéda Smíchovského, ktorého vo filme stvárňuje Michal Kern, sú dodnes plné tajomstiev. Za vojny ako nacistický konfident zachránil pred koncentračným táborom Štěpána Plačka (Saša Rasilov). Po vojne sa ich role otočili, Plaček splácal dlh a zariadil, že za spoluprácu s nacistami Arvédovi nehrozila smrť, ale bol iba odsúdený na doživotie. Tam však vzájomné služby neskončili. Plaček ako vyšetrovateľ štátnej bezpečnosti používal Arvéda na dosiahnutie svojich cieľov - na usvedčovanie nepohodlných osôb. Jeho služby mu oplácal výhodami prominentného väzňa a najmä Arvédovou najväčšou drogou - vzácnymi okultistickými knihami zo skonfiškovaných knižníc.Spoluscenárista Jan Poláček konštatoval, že film úplne vybočuje zo súčasných tém a schém. "Je to film, aký som nikdy predtým nevidel. Netvrdím, že sa bude páčiť každému. Je v ňom mágia, nielen vo vyvolávaní diabla pomocou starých formúl, ale aj v spôsobe jeho spracovania a pohrávania sa tvorcov s divákom a s realitou," naznačil."Rola ma absolútne pohltila. Mohol som s ňou žiť nepretržite niečo vyše mesiaca. Nakrúcali sme v dobe pandémie, divadlá boli zavreté, a tak som sa mohol venovať výhradne tejto úlohe," uviedol Kern. Herec priznal, že nakrúcanie bolo pre neho jedným z najkrajších zážitkov v živote. "Taký malý zázrak. Dlho potom vo mne všetko doznievalo. Arvéd moje telo aj myseľ opúšťal iba veľmi pomaly. Vlastne - asi so mnou ostane už navždy," uzavrel.