Pred 100 rokmi objavil Howard Carter hrobku faraóna Tutanchamona

Staroegyptský faraón Tutanchamon, ktorý vládol od roku 1333 pred n. l. až do svojej smrti v roku 1323 pred n. l., nepatril k známym panovníkom svojej doby. Posmrtnú slávu získal až v 20. storočí vďaka archeológovi Howardovi Carterovi. Tento britský bádateľ sa totiž zaslúžil o jeden z najväčších triumfov archeológie – podarilo sa mu objaviť takmer neporušenú hrobku kráľa Tutanchamona.





Nález ponúkol svetu oslnivú víziu starovekého života na Níle a moderným Egypťanom vnukol nový pocit národnej hrdosti a sebaurčenia. Na rozdiel od mnohých ďalších hrobiek faraónov, táto nebola úplne vyplienená a obsahovala približne 5400 neporušených predmetov, z ktorých mnohé boli zo zlata.V piatok 4. novembra uplynulo 100 rokov od momentu, kedy Howard Carter objavil vchod do Tutanchamonovej hrobky.Keď sa v roku 1891, vtedy len 17-ročný mladík Howard Carter bez formálneho vzdelania v oblasti archeológie pridal k archeologickému prieskumu Egypta, ktorý sponzorovali Briti, nikto netušil ako významne sa o niekoľko rokov neskôr zapíše do histórie.Vďaka vytrvalej práci a talentu získal v roku 1899 post generálneho inšpektora egyptského oddelenia pre starožitnosti a v roku 1907 začal spolupracovať s bohatým anglickým šľachticom a zberateľom starožitností lordom Carnarvonom. Ich spoločná vášeň pre staroveký Egypt viedla k objaveniu hrobky Tutanchamona, ktorý bol uložený na posledný odpočinok s ohromujúcou zásobou pokladov.Hľadanie hrobky nachádzajúcej sa na území dnešného egyptského mesta Luxor v Údolí kráľov začalo v júni 1914 a sprevádzalo ho niekoľko vážnych problémov. Prieskumné práce výrazne spomalilo vypuknutie 1. svetovej vojny, a tak sa Carter a jeho tím naplno pustili do práce až na jeseň v roku 1917, kedy vojnová situácia umožnila obnovenie vykopávok. Počas nasledujúcich piatich rokov premiestnili 150 až 200-tisíc ton sutiny. Archeológovia a hľadači pokladov kopali v údolí celé desaťročia a mnohí verili, že čas rozkvetu objavov už pominul. Podobne na tom bol aj samotný lord Carnarvon, ktorý bol presvedčený, že hrobka Tutanchamona napokon objavená nebude. Skepsu však prelomil štvrtý novembrový deň roku 1922, kedy si v komplexe členitých kaňonov vytrvalý Howard Carter zapísal do denníka len pár slov: "Našli sa prvé schody hrobky."Nasledujúci deň jeho tím odkryl schodisko a zostúpil k dverám, ktoré boli označené faraónskymi pečaťami. Podzemnú hrobku, ktorú odborníci pomenovali KV 62, objavoval Carter postupne. Pozostávala zo štyroch malých miestností dnes známych ako predsieň, prístavba, pokladnica a pohrebná komora.V predsieni sa našli napríklad postele, stoličky, vojenské vozy, džbány či pozlátené sochy. V ďalšej časti, ktorá bola pomenovaná ako prístavba boli objavené masti, košíky na ovocie a zeleninu, ale aj džbány, kusy odevov, šperkov aj nábytku. K pohrebnej komore sa Carter dostal až vo februári 1923. Rozprestieral sa v nej neporušený sarkofág s múmiou 12. faraóna 18. dynastie Tutanchamona, ktorý podľa odhadov zomrel len vo veku 19 rokov.Múmiu uloženú v rakve vyrobenej z masívneho zlata obkolesovali dve vonkajšie truhly. Na hlave kráľa sa nachádzala zlatá portrétna maska a v jej blízkosti boli uložené početné šperky a amulety. Forenzní experti dospeli k záveru, že v staroveku došlo k dvom vlámaniam krátko po tom, ako bol Tutanchamon uložený na odpočinok. Lupiči vyplienili niektoré miestnosti, ale podarilo sa im ujsť len s menšími prenosnými predmetmi.Miesto posledného odpočinku egyptského faraóna preslávil aj popredný svetový archeologický fotograf Harry Burton. Jeho sugestívne snímky totiž urobili z objavu celosvetovú mediálnu udalosť. Rozpútala sa tak moderná vlna egyptománie, ktorá z Tutanchamona urobila popkultúrnu celebritu najmä v Spojených štátoch. Vyobrazenia kráľa alebo predmetov z hrobky sa objavovali na šperkoch, bytových textíliách, cigaretových kartičkách, plechovkách na sušienky či večerných šatách. V desiatkach amerických miest sa otvorili kiná s egyptskou tematikou, vyzdobené bohmi a sfingami.Predmety z Tutanchamonovej hrobky budú môcť nadšenci obdivovať vo Veľkom egyptskom múzeu (GEM), ktoré je tiež známe ako Múzeum v Gíze. Jeho otvorenie je naplánované na rok 2023.