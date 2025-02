Video: Film Miki má pokračovanie, od štvrtka je v kinách Černák

Film Miki, ktorý sledoval cestu bývalého šoféra autobusu na čelo slovenskej mafie, má svoje pokračovanie. Od štvrtka (30. 1.) je v kinách Černák. Snímku podľa scenára Mira Šifru nakrútil režisér Jakub Kroner. V titulnej postave očakávaného thrilleru uvidia diváci Milana Ondríka.





"Celé som to točil ako jeden príbeh, nerozdeľoval som jednotku a dvojku. Mal som to jasne pripravené, vedel som, že v jednotke som chcel byť akoby viac sympatický, aby som si natiahol ľudí," povedal Ondrík s tým, že v pokračovaní thrilleru ho najviac zaujímalo prepojenie slovenskej mafie s politikou. "Ako človeka, ktorý čítal scenár, ma na dvojke najviac bavila skratka v podobe krvavej bankovky so Štefánikom. Podľa nej vieme, kde sú peniaze a kto ich ovláda. Až nakoniec skončila zapálením cigary, keď už sú černákovci na vrchole organizovaného zločinu," naznačil herec.Film vychádzajúci z reálnych udalostí, prenesie divákov do obdobia, keď sa z Mikiho Černáka, chlapca z Telgártu, stal rešpektovaný šéf mafiánskej skupiny. Chce však ovládnuť celé Slovensko a byť bossom všetkých bossov. Cestu na vrchol lemujú zradcovia a mŕtvoly.Snímka, ktorá sa odohráva v rokoch mafiánskych vojen a poukazuje na prepájanie politiky s organizovaným zločinom, môže zaujať hereckými výkonmi, kamerou aj hudbou. V divákoch môže vyvolať aj otázku, prečo sa do väzenia nedostali aj ďalší, ktorí páchali zločiny spolu s Černákom. "Vagabundi, ktorí boli tam, nikdy nesedeli, respektíve málo sedeli, a to nielen títo vagabundi z 90. rokov, ale aj momentálni vagabundi sa prepúšťajú navzájom," vyhlásil Ondrík. Podľa filmového Černáka sa málo hovorí o tom, že mafiánske skupiny boli podporované vrcholnými politikmi.V ďalších postavách hrajú Dušan Cinkota, Gregor Hološka, Marek Fučík, Gustáv Dietz. Film prináša aj nové postavy, ktoré stvárňujú Jozef Vajda, Miroslav Hanuš, Matěj Hádek či Ivo Kresić. V hereckej zostave nechýba Anna Javorková v postave matky Mikuláša Černáka a Rebeka Poláková v postave jeho manželky.