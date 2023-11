Video: Film Napoleon prilákal na predpremiérové projekcie vyše 5000 Slovákov

Legendárny režisér Ridley Scott, ktorý si fanúšikov získal filmovými hitmi, ako Votrelec, Blade Runner či Gladiátor, môže byť spokojný. Najnovšou výpravnou historickou drámou Napoleon v hlavnej úlohe s Joaquinom Phoenixom láka do kín tisíce divákov aj na Slovensku. Príbeh o skutočnom chlapovi, ktorý to z vojaka dotiahol na generála a stal sa ikonickým francúzskym cisárom, je v slovenských kinách od štvrtka 23. novembra.



"Dlho očakávaný ambiciózny film už počas prvých predpremiérových projekcií prilákal vyše 5000 zvedavých Sloveniek a Slovákov. A to ešte nemá za sebou svoj prvý víkend," uviedla pre TASR Zuzana Vašková z distribučnej spoločnosti Itafilm.



Scott vo svojej epickej akčnej dráme približuje neúprosnú cestu k moci legendárneho francúzskeho cisára Napoleona Bonaparteho, geniálneho vojenského vizionára a nemilosrdného politického stratéga. Sleduje tiež náruživý a dynamický vzťah s jeho životnou láskou Josephine a mapuje Napoleonove vojenské a politické taktiky na pozadí veľkovýpravných bojových scén.



V centre pozornosti ako legendárny muž s kamennou tvárou a povestným generálskym klobúkom stojí oscarový herec Joaquin Phoenix. Úlohu cisárovnej Josephine, Napoleonovu polovičku, ktorá "vidí podstatne hlbšie do vášní za pozoruhodnou vodcovskou fasádou", stvárnila Vanessa Kirby (seriál Koruna, Mission Impossible - Odplata). Pod scenár sa podpísal David Scarpa, ktorý so Scottom spolupracoval na filme Všetky prachy sveta.