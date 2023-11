Český slavík 2023:Zlatými sú Ewa Farna, Marek Ztracený a skupina Kabát

Česká hudobná verejnosť spoznala držiteľov ocenení Český slavík za rok 2023. Pražský Forum Karlín bol v piatok večer (24. 11.) miestom slávnostného galavečera tejto dlhoročnej a stále populárnej ankety, ktorá vstúpila do siedmej dekády trvania.





Kategóriu speváčok vyhrala Ewa Farna, ktorá sa na zlatú pozíciu vrátila po prvenstve za rok 2021. Zároveň získala aj ocenenie absolútny slávik za najväčší počet získaných hlasov. Mala dvanásť, keď na jeseň roku 2006 nahrala skladbu Měls mě vůbec rád, v novembri 2006 vyšiel pod týmto názvom aj debutový album. V ankete Český slavík bola objavom roka 2006. Na svojom konte má dnes 18 albumov, vydaných doma aj v Poľsku, najnovší Umami vyšiel v decembri 2021. V októbri odohrala špičkový koncert vo vypredanej pražskej O2 aréne.Strieborná pozícia patrí Lucii Bílej, ktorá sa dlhé roky nesie na vlne úspechu, v rádiách rotuje jej najnovšia pieseň Nebudu se držet zpátky. Diváci sa s ňou môžu stretnúť aj na koncertnom turné Bílé Vánoce Lucie Bílé. Tretie miesto patrí Monike Absolonovej. So spevom začala už ako sedemročná, v roku 2002 a 2003 bola v tejto ankete skokankou roka. Po dvadsiatich rokoch si prišla na pódium pre bronzového slávika.Kategóriu spevákov vyhral Marek Ztracený, obhájil tak prvenstvo z rokov 2022 aj 2021. Rodák zo Železnej Rudy vstúpil na scénu v októbri 2008 s debutovým albumom Ztrácíš, ktorý mu v ankete Český slavík vyniesol ocenenie objav roka. V júni 2023 vydal siedmy štúdiový album s názvom Originál. Hudobnou udalosťou roka boli 16., 17. a 18. júna tri koncerty na štadióne v pražskom Edene, videlo a počulo ich viac ako 100 tisíc fanúšikov. Druhá a tretia pozícia je rovnaká ako pred rokom, druhý je Vojtech Dyk, tretí Richard Krajčo.Na prvenstvo v kategórii skupiny mohla siahnuť každá zo šestice nominovaných. Nakoniec hlasujúci posunuli na zlatú pozíciu skupinu Kabát, ktorá tak obhájila minuloročné prvenstvo. V zbierke tak majú už tucet zlatých sošiek. Na striebornej pozícii skončila skupina Mirai, na bronzovej skupina Kryštof. Mirai aj Kryštof boli na rovnakej pozícii aj pred rokom.Kategóriu hiphop a rap vyhral Calin, ktorý bol pred rokom objavom roka. Druhé miesto patrí formácii ATMO music, tretí skončil Marpo. Objavom roka je Tereza Balonová, autorka, speváčka a gitaristka, ktorá v týchto dňoch vydáva svoj druhý album Lampiony. Najobľúbenejšou skladbou Rádia Impulz za rok 2023 je hit Hory skupiny O5 a Radeček.Do siene slávy uviedli speváka Václava Neckářa, ktorý 23. októbra oslávil 80. narodeniny. Profesionálnu spevácku dráhu začínal v roku 1965 v divadle Rokoko, jeho prvým hitom bola ešte v roku 1965 pieseň Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. K životnému jubileu mu vydal Supraphon v októbri 2023 kompiláciu Osmdesát / Největší hity 1965 - 2023, ktorá ponúka 80 nahrávok vrátane novej skladby s názvom Snílek. Do siene slávy ho uviedla speváčka Marta Kubišová.V 61. ročníku mohli fanúšikovia hlasovať od 14. septembra do 12. novembra. V každej kategórii bolo možné hlasovať maximálne pre šesť mien. Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi a váži 700 gramov.