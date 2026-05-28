Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Video: Peter Juhás prichádza s úprimnou výpoveďou o láske, rodine a skutočných hodnotách
Spevák a skladateľ Peter Juhás predstavuje novú skladbu „Aj keď ťa mám“, ktorá patrí k jeho najosobnejším piesňam. Novinka prináša pozitívnu energiu, silnú emóciu aj odkaz o tom, že za skutočné vzťahy sa oplatí bojovať. Pieseň venoval svojej manželke, synovi Noelkovi Alfonzovi a ich štvornohému miláčikovi Nobienkovi. Súčasťou releasu je aj emotívny videoklip, plný autentických rodinných záberov.
Peter Juhás opäť potešil fanúšikov novou skladbou „Aj keď ťa mám“, ktorá reflektuje jeho aktuálne životné obdobie plné lásky, rodinného šťastia aj uvedomenia si skutočných hodnôt.
Novinka vznikla v spolupráci s Tomom Lobbom a Martinom Zaujecom v nitrianskom Beyond Music Štúdiu, kde Peter tvorí väčšinu svojej tvorby. Spevák priznáva, že pieseň zložil bez veľkého plánovania, čo je podľa neho cítiť aj z jej atmosféry. „Vznikla nedávno, úplne prirodzene a myslím, že je to na nej aj počuť,“ hovorí spevák.
„Aj keď ťa mám“ je postavená na osobnej výpovedi o rodine, domove a pocite istoty. Peter Juhás otvorene hovorí, že hlavným impulzom bola práve jeho rodina a uvedomenie si, čo je v živote skutočne dôležité. „Táto pieseň je o šťastí, ktoré cítim vďaka svojej rodinke. A o pocite, že som presne tam, kde mám byť,“ vysvetľuje Juhás.
Keďže umelec trávi veľa času koncertovaním a cestovaním za hudbou, práve odlúčenie mu podľa vlastných slov pomáha uvedomovať si hodnotu domova. „Stále viac a viac si uvedomujem, aký poklad ma čaká doma,“ priznáva.
V skladbe rezonuje aj silný odkaz o dnešnej dobe, ktorá podľa speváka často učí ľudí veci aj vzťahy rýchlo meniť a vzdávať sa ich pri prvých problémoch. Peter Juhás však verí, že práve prekonávanie náročných období vzťahy posilňuje. „Na predošlých generáciách sa mi páči práve to, že sa veci opravovali a brali také, aké sú. A tak by to malo byť aj vo vzťahoch. Žiadny vzťah nie je úplne ideálny a bez chýb. Práve prekonávanie problémov však vedie k stmeľovaniu vzťahov,“ približuje talentovaný muzikant a zároveň dúfa, že novinka poslucháčom prinesie nielen dobrú náladu, ale aj motiváciu nevzdávať sa: „Bol by som rád, aby si z tejto piesne ľudia odniesli motiváciu prekonávať ťažké chvíle či už v živote, alebo vo vzťahoch, lebo si myslím, že stojí za to bojovať o to pekné a príjemné.“
Peter piesni doprial i vizuálnu podobu v podobe videoklipu, ktorý vznikol v Story Ateliéri v Bratislave a dopĺňajú ho autentické zábery spevákovej rodiny. Fanúšikovia tak môžu nahliadnuť do súkromia. „Ľudí si stále snažím pustiť do svojho života tak, aby pochopili, odkiaľ pramení inšpirácia k mojej hudbe,“ vysvetľuje.
