28. mája 2026

Video: Peter Juhás prichádza s úprimnou výpoveďou o láske, rodine a skutočných hodnotách


Spevák a skladateľ Peter Juhás predstavuje novú skladbu „Aj keď ťa mám“, ktorá patrí k jeho najosobnejším piesňam. Novinka prináša pozitívnu energiu, silnú emóciu aj odkaz o tom, že za skutočné vzťahy sa oplatí bojovať. Pieseň venoval svojej manželke, synovi Noelkovi Alfonzovi a ich štvornohému miláčikovi Nobienkovi. Súčasťou releasu je aj emotívny videoklip, plný autentických rodinných záberov.



Video: Peter Juhás prichádza s úprimnou výpoveďou o láske, rodine a skutočných hodnotách

Peter Juhás opäť potešil fanúšikov novou skladbou „Aj keď ťa mám“, ktorá reflektuje jeho aktuálne životné obdobie plné lásky, rodinného šťastia aj uvedomenia si skutočných hodnôt. 

Novinka vznikla v spolupráci s Tomom Lobbom a Martinom Zaujecom v nitrianskom Beyond Music Štúdiu, kde Peter tvorí väčšinu svojej tvorby. Spevák priznáva, že pieseň zložil bez veľkého plánovania, čo je podľa neho cítiť aj z jej atmosféry. „Vznikla nedávno, úplne prirodzene a myslím, že je to na nej aj počuť,“ hovorí spevák. 

„Aj keď ťa mám“ je postavená na osobnej výpovedi o rodine, domove a pocite istoty. Peter Juhás otvorene hovorí, že hlavným impulzom bola práve jeho rodina a uvedomenie si, čo je v živote skutočne dôležité. „Táto pieseň je o šťastí, ktoré cítim vďaka svojej rodinke. A o pocite, že som presne tam, kde mám byť,“ vysvetľuje Juhás. 

Keďže umelec trávi veľa času koncertovaním a cestovaním za hudbou, práve odlúčenie mu podľa vlastných slov pomáha uvedomovať si hodnotu domova. „Stále viac a viac si uvedomujem, aký poklad ma čaká doma,“ priznáva. 

Peter Juhás opäť potešil fanúšikov novou skladbou „Aj keď ťa mám“

V skladbe rezonuje aj silný odkaz o dnešnej dobe, ktorá podľa speváka často učí ľudí veci aj vzťahy rýchlo meniť a vzdávať sa ich pri prvých problémoch. Peter Juhás však verí, že práve prekonávanie náročných období vzťahy posilňuje. „Na predošlých generáciách sa mi páči práve to, že sa veci opravovali a brali také, aké sú. A tak by to malo byť aj vo vzťahoch. Žiadny vzťah nie je úplne ideálny a bez chýb. Práve prekonávanie problémov však vedie k stmeľovaniu vzťahov,“ približuje talentovaný muzikant a zároveň dúfa, že novinka poslucháčom prinesie nielen dobrú náladu, ale aj motiváciu nevzdávať sa: „Bol by som rád, aby si z tejto piesne ľudia odniesli motiváciu prekonávať ťažké chvíle či už v živote, alebo vo vzťahoch, lebo si myslím, že stojí za to bojovať o to pekné a príjemné.“ 

Peter piesni doprial i vizuálnu podobu v podobe videoklipu, ktorý vznikol v Story Ateliéri v Bratislave a dopĺňajú ho autentické zábery spevákovej rodiny. Fanúšikovia tak môžu nahliadnuť do súkromia. „Ľudí si stále snažím pustiť do svojho života tak, aby pochopili,  odkiaľ pramení inšpirácia k mojej hudbe,“ vysvetľuje.


Tagy: Peter Juhás
